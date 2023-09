La soap opera tedesca Tempesta d'amore procede con la sua messa in onda messa in onda tutti i giorni dalle ore 20 alle 20:25 su Rete 4. Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 3 al 9 settembre 2023 raccontano che Josie trascorrerà una notte insieme a Paul e rivelerà i suoi sentimenti per lui. Il giovane però spezzerà il cuore all'aspirante cuoca, poiché si troverà davanti ad una presenza inaspettata: la sua fidanzata Constanze. Tale evento segnerà una svolta la vita di Josie, portandola a prendere una decisione sorprendente: lasciare il Fürstenhof.

A quel punto, Tina, consiglierà a Paul di non nascondere i suoi reali sentimenti per Josie. Nel frattempo Ariane crederà di essere stata avvelenata dal Christoph e confesserà qualche dettaglio sul suo piano di sabotaggio dell'albergo.

Josie delusa da Paul lascerà il Fürstenhof

Nelle puntate dal 3 al 9 settembre 2023 Josie passerà una notte nella baita in compagnia di Paul a causa del maltempo. Una volta preparata una cena romantica, l'aspirante chef confesserà di provare dei sentimenti per il giovane. Tuttavia, il clima di tensione si intensificherà quando Constanze, la fidanzata di Paul, farà un'inaspettata irruzione all'interno del loro rifugio nel bosco. A quel punto, il giovane si sentirà a disagio e negherà i suoi sentimenti, deludendo fortemente le aspettative di Josie.

Questa situazione avrà un impatto molto significativo sulla vicenda dell'aspirante cuoca, portandola a prendere una decisione piuttosto inaspettata: abbandonare il Fürstenhof per poi partire per la lontana l'Islanda.

L'amica Tina spronerà Paul a seguire il suo cuore

Interverrà poi Tina che intuirà i reali sentimenti di Paul verso la giovane Josie.

A quel punto, l'amica diventerà supporto fondamentale, incoraggiando Paul a non nascondere più il suo amore per l'aspirante chef e a combattere per ciò che sente. Sarà un momento davvero cruciale per il futuro della relazione tra Paul e la sua compagna Constanze, messa in bilico dalla giovane Josie.

Ariane ingannata e obbligata a confessare il suo piano sul Fürstenhof

Ariane sosterrà di possedere una copia nascosta delle prove compromettenti del piano di sabotaggio del Fürstenhof, ma Christoph non si fiderà affatto delle sue dichiarazioni. Per tale motivo, il giovane albergatore tenderà un vero e proprio inganno alla malvagia donna: le farà credere di averla avvelenata, promettendo di fornirle l'antidoto solamente in cambio della sua copia delle prove. Tale situazione metterà Ariane con le spalle al muro, obbligandola a dover confessare un particolare sorprendente, mentre proverà a mettersi in salvo.