Terminata l'esperienza a Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino continuano a figurare al centro del clamore mediatico per via di un botta e risposta social.

Dopo il reality i due hanno deciso di separarsi ma rispondendo alle domande di alcuni fan su Instagram, Maura ha detto che tra i due la storia potrebbe non essere del tutto finita.

La risposta di Manuel

Alla domanda di un utente che gli ha chiesto se ci sia la possibilità di tornare con la sua ex Francesca Sorrentino, anziché glissare Manuel Maura ha offerto una risposta sibillina: "Mai dire mai".

Dopo il confronto avvenuto a Uomini e Donne, Manuel aveva detto di sentirsi ancora legato a Francesca, aggiungendo tuttavia che non avrebbe fatto alcun passo verso di lei solo per non farla soffrire ulteriormente. Maura ha infatti riferito di essere comunque confuso e che si rifarà eventualmente sotto con la sua ex fidanzata soltanto quando avrà le idee chiare e precise pur sapendo che in questo lasso di tempo lei potrebbe interessarsi a qualcun altro.

La presunta stoccata di Francesca

La risposta social offerta da Maura è ovviamente arrivata all'ex Francesca, che su Instagram qualche ora dopo ha postato una frase piuttosto criptica: "Oggi è caldo, ma ieri era un po’ freschetto. Si sentiva l’aria di ottobre".

Secondo i più le parole di Francesca costituirebbero una frecciatina a Manuel dato che in più circostanze Sorrentino ha raccontato che una volta trascorsa l’estate, dopo essersi dunque divertito, Maura tornava sempre da lei.

La Sorrentino di fatti ha interrotto la storia con Manuel a Temptation Island proprio perché ha scoperto di essere stata ripetutamente tradita: lui diceva di allontanarsi per incompatibilità caratteriale, in realtà frequentava altre ragazze.

Francesca Sorrentino: i motivi del mancato trono a U&D

Terminato il confronto a UeD, Maria De Filippi ha dichiarato di essere disposta a porre Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne aggiungendo di non averglielo ancora proposto perché ritiene che la ragazza non sia ancora pronta a intraprendere una nuova relazione.

La presentatrice pavese ha comunque rincuorato la ragazza invitandola a contattare in futuro la redazione quando sentirà che è giunto nuovamente il momento di mettersi seriamente in gioco: lei dal canto suo ha ringraziato la signora di Mediaset per la fiducia ricevuta e promesso che si farà certamente avanti più in là.