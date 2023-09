Ha fatto discutere l'intervista di Uğur Güneş, ossia l'interprete di Yilmaz Akkaya a Terra Amara, rilasciata a Verissimo e andata in onda su Canale 5 sabato 16 settembre.

L'attore turco ha parlato del suo percorso lavorativo e delle difficoltà affrontate per divenire un interprete anche contro la volontà della sua famiglia, inizialmente poco d'accordo con il tipo di carriera intrapresa. Ma inevitabilmente, l'attenzione si è concentrata sulla fiction che ormai da un anno catalizza l'attenzione del pubblico. Per Uğur Güneş è giunto il momento di dire addio a Yilmaz che perderà la vita: il video spoiler con le immagini della sua dipartita è stato mandato in onda, generando molti commenti degli utenti del web.

Il video della morte di Yilmaz

Le anticipazioni ufficiali di Terra amara avevano già reso noto che il personaggio di Yilmaz era vicino alla sua fine, ma per i telespettatori della serie vedere le immagini della morte in anteprima è stato un colpo al cuore. "È stata una bella avventura. Ho lavorato duramente per questo personaggio, ma ogni storia ha una fine", ha dichiarato Uğur Güneş ai microfoni di Silvia Toffanin di cui è stato ospite durante la puntata di Verissimo del 16 settembre. Tali parole hanno preceduto la messa in onda proprio della parte della serie in cui Akkaya si congeda dal suo grande amore Zuleyha per passare a miglior vita.

"Sto piangendo", "Basta, non lo guardo più!": questi sono stati solo alcuni dei commenti del popolo del web che non ha apprezzato la scelta della padrona di casa di mostrare il triste momento della fine di Yilmaz prima che accadesse all'interno della soap.

Per l'appunto, le immagini andranno in onda durante la puntata di Terra amara di sabato 23 settembre e di certo non mancheranno di far commuovere il pubblico della soap. D'altra parte dopo Hunkar, Yilmaz ha rappresentato uno dei pilastri della serie.

L'addio dell'interprete di Yilmaz al pubblico italiano

"La storia prevedeva questo ed è finita.

Voglio ringraziare tutti gli spettatori che mi hanno seguito. Yilmaz è vissuto grazie a voi, è il momento di dire addio", ha poi aggiunto l'interprete del protagonista che ha confessato di aver nutrito un grande affetto per Yilmaz. D'altra parte, Uğur Güneş non ha nascosto di aver dovuto lottare per poter diventare attore, ma di avere ad oggi il pieno appoggio di tutta la sua famiglia che è orgogliosa dei livelli lavorativi raggiunti.

Insomma, per Yilmaz è giunto il momento di congedarsi dal pubblico italiano, ma Uğur Güneş è ben consapevole del grande affetto che i telespettatori nutrono nei suoi confronti. Non resta che attendere di vederlo nei panni di un nuovo personaggio, mentre sui social si sprecano le parole di delusione per un addio atteso ma comunque doloroso.