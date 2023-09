Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo volto maschile che entrerà a far parte del cast della quarta stagione.

Trattasi di Hakan, un facoltoso e ricco imprenditore che riuscirà a far breccia nel cuore di Zuleyha, ma inizialmente non sarà tutto rose e fiori.

Il colpo di scena ci sarà quando, in piena notte, Zuleyha si ritroverà terrorizzata a letto da uno sconosciuto che farà irruzione all'interno della sua camera d'albergo.

Zuleyha si ritrova nei guai: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a fare i conti con delle pesanti accuse da parte di Betul, la quale accuserà la donna di aver manipolato e raggirato Demir, col solo scopo di mettere le mani sulla sua ricca eredità e impossessarsi così dei suoi beni.

La donna si ritroverà costretta a dover difendersi pubblicamente, convocando una conferenza stampa in cui tirerà fuori tutta una serie di documenti che rigetteranno al mittente le accuse che le verranno mosse.

Intanto, a Cukurova, arriverà un nuovo personaggio maschile che non passerà affatto inosservato nel corso della quarta stagione finale della soap.

Hakan al centro delle nuove puntate di Terra amara

Si tratta di Hakan, un ricco e facoltoso imprenditore che in un primo momento preferirà mantenere un'aura di mistero e non si farà vedere facilmente in giro.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui si diffonderà la notizia della morte della sorella di Hakan: l'uomo parteciperà al funerale solo in lontananza, mentre Zuleyha preferirà non presentarsi pur essendo estremamente addolorata per la scomparsa della giovane donna.

Ebbene, rientrata in albergo dopo una giornata di lavoro, Zuleyha si ritroverà a fare i conti con l'irruzione di un uomo incappucciato che finirà per terrorizzarla.

Zuleyha terrorizzata da un uomo incappucciato: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che questo uomo misterioso sveglierà Zuleyha dal sonno e le tapperà la bocca con la mano per impedirle di urlare e farsi sentire, poi pronuncerà delle frasi.

"Sono Hakan. Ho visto cosa provavi per quello che è successo a mia sorella. Voglio che tu non debba più temermi", sussurrerà l'uomo all'orecchio della donna, a dir poco terrorizzata all'idea che quell'uomo incappucciato possa farle del male.

"Non ti farò del male. Tu e i tuoi figli siete al sicuro", proseguirà ancora il misterioso uomo prima di andare via.

Zuleyha, a quel punto, chiamerà subito Fikret per essere tranquillizzata e i due passeranno la notte assieme dopo il grande spavento.