Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Ali Rahmet accuserà un nuovo infarto quando troverà nell'ufficio del nipote Fikret della dinamite.

Anticipazioni Terra amara: Fikret vuole provocare un ingente danno economico a Demir

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Fikret dirà a Fekeli che farà la guerra a Demir e che la porterà avanti a qualsiasi costo. Fekeli non saprà più cosa fare e cercherà una mano: chiamerà in soccorso la zia di Fikret, Lutfiye.

La donna arriverà a Cukurova e proverà a convincere il nipote a sotterrare l'ascia da guerra nei confronti della famiglia Yaman, ma non ci riuscirà. Fikret deciderà di provocare un ingente danno economico a Demir sabotando i camion di frutta provenienti dai suoi frutteti. Un piano che non andrà in porto, visto che il ricco imprenditore scoprirà la presenza della dinamite sotto i veicoli e per questo avrà tempo per salvare la merce.

Fekeli accusa un nuovo infarto dopo aver trovato la dinamite del nipote

Nelle prossime puntate della soap opera Fikret non si darà per vinto, tanto da organizzare il rapimento di Demir. Deciderà di giocare a carte scoperte rivelandogli di essere il fratellastro che da alcune settimane gli sta rovinando l'esistenza.

Di lì a poco i due daranno vita a un violento scontro fisico che terminerà quando Demir rifiuterà di partecipare a un duello armato.

Qualche giorno dopo Fekeli farà una terribile scoperta che metterà a repentaglio la sua salute. Lutifye lo condurrà nell'ufficio del nipote dove troverà della dinamite che ha acquistato Fikret per danneggiare Demir.

Una scoperta che provocherà un infarto a Fekeli, in quanto deluso dal comportamento del giovane.

Fikret annuncia allo zio di aver deciso di tornare in Germania

Fekeli verrà trasportato di corsa in ospedale, dove si salverà grazie al tempestivo intervento di Mujgan e Umit. Potrà tornare alla sua tenuta dopo sette giorni di ricovero.

In questo frangente l'uomo scoprirà che Fikret voleva far saltare in aria i camion di Demir. Ali Rahmet inoltre scoprirà che Fikret ha intenzione di far ritorno in Germania per cercare di dimenticare tutto il rancore accumulato nei confronti del fratellastro, anche perché da una lettera scoprirà che la madre Safiye ha avuto una relazione clandestina con Adnan senior del tutto consensuale e lui di conseguenza non è frutto di un abuso.