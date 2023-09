Prosegue l'appuntamento con Terra Amara su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 19 settembre annunciano momenti emozionanti. Dopo essere finito nel burrone con la sua auto, Yilmaz rischierà di morire intrappolato nelle lamiere. La prontezza di Demir e Zuleyha riuscirà ad evitare il peggio, ma Akkaya verserà in gravissime condizioni in ospedale. Nel frattempo Fikret indagherà sul perché Yilmaz abbia venduto le sue terre ad Hunkar.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz finirà fuori strada

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che per i protagonisti arriveranno momenti di grande preoccupazione.

Dopo aver trascorso una giornata felice con Zuleyha e aver visto la loro nuova casa, Yilmaz farà un grave incidente sotto gli occhi di Demir e sua moglie. Akkaya perderà il controllo della sua auto e finirà in un burrone a causa della forte velocità. Zuleyha e Demir assisteranno pietrificati alla scena e appena realizzeranno il grave rischio che sta correndo Yilmaz, correranno ad aiutarlo. Demir, in particolare, si precipiterà accanto all'auto del suo ex rivale, tentando in ogni modo di aprirla per liberarlo prima che vada a fuoco. L'uomo chiederà l'aiuto di Zuleyha e grazie alla forza di entrambi, la vita di Yilmaz sarà salva un attimo prima che l'auto esploda.

Anticipazioni puntata di martedì 19 settembre: Zuleyha disperata per le condizioni di Yilmaz

La puntata di Terra amara che andrà in onda martedì 19 settembre vedrà al centro dei riflettori Yilmaz. L'uomo sarà salvo grazie all'intervento di Demir, ma sarà trasportato in ospedale e verserà in gravissime condizioni. Zuleyha temerà per la sua vita e sarà disperata al pensiero di poter perdere l'uomo che ama.

Demir non esiterà ad offrire tutto il suo appoggio a sua moglie, mente Yilmaz sarà operato d'urgenza. Yaman si sforzerà di convincere Zuleyha ad essere positiva e anche se non glielo dirà avrà un brutto presentimento sulle condizioni di salute di Yilmaz.

Fikret terrà Fekeli all'oscuro sul patrimonio di Yilmaz nelle mani di Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che mentre Zuleyha e Demir saranno in ospedale con Yilmaz, Fikret farà una scoperta che lo stupirà molto. Il nipote di Ali Rahmet, infatti, scoprirà che Akkaya ha venduto tutti i suoi beni a Hunkar. La strana decisione di Yilmaz spingerà Fikret ad indagare sulla questione fino a quando non ne troverà il motivo. Presto emergerà che Yilmaz aveva venduto tutto a Hunkar per avere il denaro sufficiente per la fuga con Zuleyha. Adesso che tutto appartiene a Demir, però, si metterà male per l'eredità del piccolo Adnan, ma per il momento Fikret preferirà non parlare con Fekeli di questa faccenda.