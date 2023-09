Le emozioni che continua a suscitare la soap opera drammatica turca Terra Amara in onda su Canale 5, continuano a essere parecchie. Nei nuovi episodi che verranno trasmessi nelle prossime settimane, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) dopo aver appreso che lei e Demir Yaman (Murat Unalmis) diventeranno di nuovo genitori rischierà di perdere la vita a causa di un incidente stradale. A intervenire in suo soccorso ci penserà Umit Kahraman (Hande Soral), l’ex amante di suo marito.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) quando apprenderà che Zuleyha ha perso il controllo della sua vettura a causa di una sostanza oleosa sparsa sulla carreggiata, attribuirà la colpa al nipote Fikret Fekeli (Furkan Palali) per il suo profondo odio verso la famiglia Yaman.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha si getta tra le braccia di Demir dopo aver sognato Yilmaz

A seguito della morte dell’amato Yilmaz (Ugur Gunes), la protagonista Zuleyha tornerà a vivere alla villa Yaman anche per il bene dei figli Adnan e Leyla. Dalle anticipazioni turche sulla telenovela, si evince che la fanciulla non riuscirà a lasciarsi andare con il marito Demir anche se si renderà conto di amarlo, poiché non farà altro che pensare al defunto Akkaya. La svolta per Altun arriverà nell’istante in cui il meccanico apparirà in un suo sogno, e le darà il suo benestare per viversi serenamente il suo matrimonio con Demir.

Da questo momento in poi Zuleyha si getterà tra le braccia del ricco imprenditore, e di comune accordo decideranno di sposarsi per la seconda volta.

Umit presta soccorso ad Altun, Ali Rahmet Fekeli crede che Fikret abbia causato l’incidente di Zuleyha

Altun apprenderà di aspettare il terzo figlio dal marito Demir, ma un evento drammatico sarà dietro l’angolo. In particolare la fanciulla avrà un terribile incidente stradale che metterà in serio pericolo la sua vita, mentre si troverà alla guida della sua automobile.

La dottoressa Umit, dopo aver assistito alla terribile scena in maniera casuale, metterà da parte l’odio nei confronti di Demir per aver messo fine alla loro tresca clandestina. La collega di Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) inizialmente sarà intenzionata a non aiutare Zuleyha e quindi ad abbandonarla al suo tragico destino, dopodiché le salverà la vita.

Ali Rahmet Fekeli vorrà vederci chiaro sulla dinamica dell’incidente di Zuleyha, dato che non appena vedrà una grande quantità di olio presente sull'asfalto sospetterà subito che a rovesciarlo possa essere stato suo nipote Fikret per vendicarsi una volta per tutte dell'odiato fratellastro Demir.