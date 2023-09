A breve nella soap opera turca Terra Amara si assisterà a una scena abbastanza drammatica. A lasciare la soap dopo Hunkar Yaman è stato Yilmaz Akkaya, che è morto in seguito a un incidente stradale. Le anticipazioni sui nuovi episodi in onda su Canale 5, raccontano che Zuleyha Altun, a seguito della scomparsa del suo amato, darà una possibilità al suo matrimonio con Demir Yaman anche per il bene dei figli Adnan e Leyla. La fanciulla però farà fatica a essere serena con il marito, poiché non farà altro che pensare al defunto Yilmaz. Una notte Zuleyha in uno strano sogno, riceverà l’approvazione da parte di Akkaya per lasciarsi andare con Demir.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha supportata da Demir dopo la morte di Yilmaz

I telespettatori italiani in questi giorni hanno assistito al terribile incidente stradale di Yilmaz. Demir e Zuleyha hanno unito le loro forze cercando di salvare la vita ad Akkaya, visto che sono riusciti a portarlo in ospedale d’urgenza. Purtroppo Yilmaz perderà la vita, e Zuleyha non avrà altra scelta oltre a quella di andare avanti senza di lui.

Per la fanciulla sarà difficile non avere più al suo fianco Yilmaz, ma a supportarla ci penserà il marito Demir dimostrandole di essere cambiato.

Altun capisce di amare il marito e sogna Akkaya

Con il passare dei giorni Altun si renderà conto di provare dei sentimenti per Demir, ma a impedirle di lasciarsi andare del tutto sarà il ricordo di Akkaya.

Ben presto la situazione cambierà, visto che la fanciulla chiuderà con il suo passato in maniera definitiva.

In particolare, una notte Yilmaz apparirà in un sogno di Zuleyha e la inviterà a viversi la sua storia d’amore con Demir: la fanciulla non appena si risveglierà, si sentirà finalmente libera di amare il marito grazie alle parole pronunciate da Yilmaz.

Altun si confiderà con Sevda, dicendole di essere felice al fianco del ricco imprenditore.

Yaman si riconcilia con Zuleyha dopo averle chiesto scusa

Yaman e Zuleyha prima di scambiarsi baci e carezze, saranno in conflitto a causa delle lettere minatorie di Fikret, il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman. Nello specifico Demir si arrabbierà con la moglie, per non averle detto di aver scoperto che il nipote di Ali Rahmet Fekeli è il suo fratellastro: la fanciulla si giustificherà con il marito, dicendogli di aver taciuto per evitare uno scontro tra lui e Fikret.

A questo punto il ricco imprenditore chiederà scusa ad Altun per la sua dura reazione, e parecchio preoccupato le domanderà se il suo fratellastro le abbia fatto del male. Infine Zuleyha e Demir si riconcilieranno, lasciandosi alle spalle le loro incomprensioni.