La soap opera Terra amara prosegue con il racconto dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano grandi cambiamenti per Zuleyha e Demir. I due diventeranno sempre più uniti e Zuleyha amerà suo marito come non hai mai fatto prima. La donna sarà disposta a tutto pur di difendere la sua famiglia, tanto che distruggerà la bottega di un vetraio che ha offeso Sevda e Demir.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha è innamorata di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano la nascita di un rapporto molto affiatato tra Zuleyha e Demir. Grazie anche a Sevda, che proverà a parlare più volte con Zuleyha del marito, la donna si renderà conto di amare Demir da tempo.

Quello che Yaman sognava da anni si avvererà: lui e Zuleyha saranno felici insieme e l'amore trionferà. La signora Altun sarà molto gelosa del marito e dimostrerà di essere anche molto protettiva nei confronti suoi e di Sevda. Al ritorno dalla luna di miele, e dopo aver chiesto a Zuleyha di risposarlo, Demir andrà a una cena di lavoro per la vendita di alcune terre. Al suo arrivo al ristorante Yaman sarà accolto da un uomo ubriaco che inizierà a parlare male della sua famiglia.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda al centro dei pettegolezzi, Demir reagisce

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori Demir, che farà un incontro spiacevole al ristorante. Un uomo inizierà a provocarlo parlando della sua famiglia.

In un primo momento risponderà educatamente, tenendo conto anche dello stato di ubriachezza del suo interlocutore. Successivamente, però, l'uomo inizierà a esagerare, dicendo che Sevda è un "trofeo" e chiedendo a Demir se la donna andasse a cantare anche nella sua camera. Yaman non tollererà l'affronto e non esiterà a usare le mani.

Al suo ritorno a casa Demir eviterà di dire quanto accaduto per non ferire i sentimenti di Sevda.

Demir si confida con Zuleyha e lei fa di tutto per difendere la famiglia

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir aspetterà il giorno successivo per parlare con Zuleyha della cena al ristorante. Quando la signora Altun verrà a sapere delle offese , non starà con le mani in mano.

Armata di bastone, Zuleyha si recherà dall'uomo: è un vetraio, ha una bottega e così fli romperà tutte le finestre del negozio, davanti ai passanti increduli. Il vetraio minaccerà di chiamare la polizia, ma Zuleyha sarà fuori di sé dalla rabbia e non lo ascolterà affatto. La donna si rivolgerà al vetraio dicendogli che se dovesse ancora offendere la sua famiglia, lei sarebbe capace di fare molto peggio per difendere le persone che ama.