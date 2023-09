Le prossime puntate di Terra Amara saranno tutte incentrate sulla scoperta da parte di Demir della reale esistenza di un fratellastro. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, sarà proprio Fikret, dopo averlo rapito, a confessare a Yaman la sua vera identità. Demir non si accontenterà delle parole dell'altro figlio del suo defunto padre, così partirà per Istanbul dove scoprirà, tramite la moglie dell'ex maggiordomo di Adnan senior, che non solo le parole di Fikret sono vere, ma che Zuleyha era già a conoscenza dei fatti da tempo.

Ciò porterà i due coniugi a litigare, ma la lite tra Zuleyha e Demir si risolverà in fretta. Non avrà lo stesso destino la diatriba tra i due fratellastri: Demir e Fikret saranno lontani dal trovare un punto d'accordo.

Demir cerca di capire se Fikret ha detto la verità

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla confessione che Fikret farà a Demir: gli rivelerà di essere il suo fratellastro. Seguendo la trama della soap turca ambientata nella Turchia degli anni Settante, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fikret con un subdolo piano rapirà Demir e gli rivelerà non solo di essere il suo fratellastro, ma di essere stato ripudiato dal defunto Adnan Yaman.

Anche la madre, ormai deceduta, ha subito diverse angherie dal loro padre, per questo Fikret ammetterà di provare un odio smisurato nei suoi confronti. I due uomini arriveranno allo scontro fisico e la situazione peggiorerà quando Fikret, impugnando una pistola, ne darà una anche a Demir. Nessuno dei due, però, troverà il coraggio di premere il grilletto e alla fine Demir andrà via.

Una volta libero Demir deciderà di recarsi a Istanbul con l'intenzione di scoprire se Fikret abbia detto la verità. Yaman andrà a casa della vedova dell'ex maggiordomo del padre. La signora confermerà che Adnan senior ha avuto un altro figlio e aggiungerà che solo qualche tempo prima Zuleyha si è recata da lei a farle le stesse domande.

Furioso per essere stato ingannato dalla moglie, Demir tornerà a casa.

Zuleyha e Demir si riappacificano

Rientrato a casa Demir urlerà contro Zuleyha per aver mantenuto il segreto sull'identità del fratellastro. Altun, però, spiegherà al marito di aver preferito restare in silenzio per evitare che lui potesse fare del male a Fikret, compromettendo così la ritrovata unione familiare. Demir si calmerà e capirà la situazione, tant'è che si scuserà con la moglie per aver urlato e i due coniugi si riappacificheranno.

Cosa succederà tra Demir e Fikret? I due saranno ancora l'uno contro l'altro e per capire come si evolverà la situazione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.