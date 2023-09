Ci sarà un ritorno di Yilmaz nel cast della soap opera Terra amara su Canale 5? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan e spettatori della serie turca che in questi mesi ha conquistato il pubblico e, nel corso delle ultime settimane, ha spiazzato tutti con la morte inaspettata di Yilmaz.

Il personaggio interpretato da Ugur Gunes, in una recente intervista al settimanale "Visto", ha ammesso di aver concluso la sua esperienza con la soap svelando che gli piacerebbe poter mettere piede in Italia per lavoro.

La morte di Yilmaz nella soap opera Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, la morte di Yilmaz è stato uno degli eventi più dolorosi in assoluto per gli spettatori e appassionati di Terra Amara.

Un addio che ha spiazzato il pubblico, dato che proprio negli episodi precedenti alla sua morte, Yilmaz aveva ritrovato la serenità con Zuleyha e insieme si erano detti pronti a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, pronti per un futuro da costruire nel migliore dei modi.

Il destino, però, ha giocato loro un brutto scherzo: dopo un terribile incidente stradale, Yilmaz si è ritrovato a lottare tra la vita e la morte e alla fine il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

In tanti speravano in un possibile ritorno in scena dell'attore Ugur Gunes nel corso della prossima stagione della soap opera, ma così non sarà.

L'attore di Yilmaz chiude il capitolo 'Terra amara'

L'interprete di Yilmaz ha confermato la sua uscita di scena definitiva dal cast di Terra amara, ringraziando il pubblico italiano per tutto l'amore con il quale ha seguito le vicende del suo personaggio.

"Non ci aspettavamo così tanto. Questo significa che con la nostra storia siamo riusciti a toccare il cuore di tutti, in un modo o nell'altro", ha ammesso Ugur Gunes.

"Terra amara piace tanto perché è ispirata a una storia vera che possiamo vivere tutti quanti, una storia che racconta in maniera forte le passioni, gli amori, anche l'odio", ha dichiarato ancora l'attore della soap turca.

'Spero di tornare in Italia per lavoro', la confessione dell'attore di Yilmaz in Terra amara

Dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Terra amara, l'attore turco si guarda intorno e non ha nascosto che in futuro gli piacerebbe anche poter lavorare nel nostro Paese.

"Spero di tornare in Italia per lavoro, mi piacerebbe se ci fosse un personaggio giusto che amerei leggendo il copione. Se arrivasse un progetto interessante mi chiedo perché non dovrei farne parte. Sarebbe bellissimo", ha ammesso l'attore che spera di poter seguire le orme di Can Yaman.

Dopo il successo delle sue serie tv, l'attore turco è diventato il protagonista della fiction italiana Viola come il mare trasmessa su Canale 5.