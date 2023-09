A Terra amara è arrivata Umit, un nuovo personaggio destinato a creare importanti dinamiche alle trame e le anticipazioni annunciano che presto entrerà in azione.

Umit collaborerà con Fikret per distruggere la vita della famiglia Yaman e i piani inizieranno a dare i loro frutti visto che Demir sarà molto affascinato da lei. Le cose, però, prenderanno una piega difficile quando Umit inizierà a provare davvero qualcosa di forte per Yaman, facendo andare su tutte le furie Fikret che non vuole altro che vendetta.

Anticipazioni Terra amara: il piano di Fikret e Umit

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che nelle prossime puntate, Umit si darà molto da fare per sedurre Demir. La dottoressa sarà d'accordo con Fikret e il primo obiettivo sarà quello di allontanare Yaman dalla moglie. Zuleyha e suo marito, infatti, sembreranno sempre più in sintonia e Fikret farà pressione su Umit per fare in modo che agisca velocemente.

La dottoressa si metterà subito all'opera e deciderà di rompere un tubo della casa in cui alloggia, che è di proprietà di Demir, per trascorrere un po' di tempo con lui. Il piano di Umit funzionerà, perché in poco tempo Yaman sarà sempre più preso da lei e si lascerà andare alla passione dopo un bicchiere di vino.

Anticipazioni delle prossime puntate: Zuleyha noterà l'assenza di Demir in casa

Le prossime puntate di Terra amara vedranno nascere una relazione tra Demir e Umit. Yaman non riuscirà a controllare la forte attrazione per la dottoressa e per la prima volta in vita sua tradirà Zuleyha.

Quest'ultima , intanto, inizierà ad accorgersi dell'assenza di suo marito la notte, ma non potrà pretendere niente.

Lei, infatti, ha deciso di alzare dei muri con Demir mettendo in chiaro che tra loro potrà esserci solo amicizia. Sevda, tuttavia, noterà un certo malumore in Zuleyha e capirà che la donna prova dei sentimenti per suo marito anche se non vuole ammetterlo.

Umit si innamorerà davvero di Demir, andando contro i piani

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Umit racconterà a Fikret di aver rotto il tubo della sua cucina per avvicinarsi a Demir.

La donna, tuttavia, eviterà di descrivere i particolari, omettendo di aver baciato Yaman e aver passato la notte con lui. Il piano di Fikret sarà molto chiaro: tutta Cukurova dovrà sapere che Demir è infedele come suo padre Adnan. Il nipote di Fekeli vorrà poi sottrarre a Demir tutte le sue terre e fuggire con Umit. L'espressione della dottoressa, però, farà capire a Fikret di provare già qualcosa per Demir. A quel punto l'uomo andrà su tutte le furie e dopo aver afferrato Umit per il collo la minaccerà: "Non puoi innamorarti di Demir", le dirà. Fikret non immaginerà che per la dottoressa è già troppo tardi.