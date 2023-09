Nelle prossime puntate di Terra amara, secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Ali Rahmet Fekeli si ritroverà ad affrontare un nuovo lutto dopo la recente scomparsa di Hunkar. Il suo figlioccio Yilmaz, infatti, perderà la vita a seguito di un incidente d'auto, lasciando Fekeli e non solo bella più cupa disperazione. Durante i funerali, sarà il piccolo Adnan a consolare il nonno, avvicinandosi a lui e stringendolo in un commovente abbraccio. Alle esequie parteciperà l'intera comunità, ad eccezione di Behice.

Yilmaz muore dopo un incidente d'auto: la disperazione di Fekeli e Zuleyha

A breve, i fan italiani di Terra Amara, assisteranno all'addio al personaggio di Yilmaz Akkaya. Ironia della sorte, tutto accadrà proprio poco prima che lui e Zuleyha possano coronare finalmente il loro sogno d'amore, andando a vivere insieme. Ma il destino continuerà a remare contro ai due protagonisti di Terra amara. Yilmaz infatti, riporterà gravi ferite in un incidente d'auto. Nonostante l'operazione a cui verrà sottoposto, l'uomo morirà proprio sotto gli occhi di una disperata Zuleyha. La morte di Akkaya sconvolgerà l'intera comunità di Cukurova. Sarà un durissimo colpo soprattutto per Fekeli che, dopo la recente morte di Hunkar, si ritroverà a dover dire addio per sempre anche al figlioccio.

Fekeli in lacrime, Behice assente ai funerali di Yilmaz: spoiler Terra amara

Sarà difficile per Ali Rahmet accettare la morte di Yilmaz. Lo si vedrà in lacrime, così come molti altri personaggi anche durante i funerali. Saranno scene davvero commoventi quelle che andranno in onda a breve su Canale 5. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che proprio in occasione delle esequie, Mujgan e Zuleyha saranno una a fianco all'altra, cercando di sostenersi a vicenda.

Fekeli invece, potrà contare sull'appoggio di Fikret e inaspettatamente, anche su quello di Demir.

Quest'ultimo sarà al fianco di Ali Rahmet e di Fikret proprio mentre i due porteranno in spalla la bara del povero Yilmaz. Da segnalare che al funerale, non sarà presente Behice, per un problema alla caviglia.

Il piccolo Adnan corre ad abbracciare Fekeli durante i funerali di Yilmaz

Durante i funerali di Yilmaz le scene più toccanti saranno quelle riguardanti il momento della sepoltura. Fekeli si inginocchierà accanto alla tomba del suo amato figlioccio e si lascerà andare ad un pianto inconsolabile. A questo punto, gli si avvicinerà il piccolo Adnan, il quale abbraccerà Ali Rahmet nel tentativo di consolarlo: un momento tenero che durerà a lungo.