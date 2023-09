A Terra Amara mai nulla è come sembra. Nelle prossime puntate della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, quando tutti crederanno che Fikret abbia sotterrato l'ascia di guerra e sia pronto a gettarsi alle spalle la sete di vendetta nei confronti di Demir, ecco che il giovane cercherà di nuovo l'aiuto di Umit per farla pagare al fratellastro. Insomma, la pace tra i due sarà tutt'altro che vicina e la direttrice dell'ospedale sarà pronta a prestare il suo aiuto per distruggere la felicità di Yaman, colpevole di averla lasciata per stare di nuovo con la moglie.

Terra amara, Fikret decide di lasciare il paese

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Fikret e della sua ritrovata voglia di vendicarsi di Demir. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fikret deciderà di lasciare Adana per far rientro in Germania. Il giovane, infatti, si sentirà in colpa nell'apprendere che Fekeli, scoperti i suoi piani contro Yaman, avrà un infarto e rischierà la sua vita. Inoltre, attraverso una lettera che la zia Lutfiye gli farà leggere, Fikret verrà a conoscenza del fatto che la madre non subì violenza da parte di Adnan Senior, ma la loro relazione era consensuale. Le due novità spingeranno il fratellastro di Demir a lasciarsi tutto alle spalle per non farsi rovinare la vita dall'odio.

Fikret annuncerà a tutti la sua partenza alla volta della Germania informando della sua scelta anche Mujgan, di cui nel frattempo si sarà innamorato. Ma un nuovo evento rimescolerà di nuovo le carte in tavole spingendo il giovane a cambiare nuovamente idea. Infatti, Demir, con l'aiuto della moglie Zuleyha, si ritroverà tra le mani la lettera scritta dalla defunta madre di Fikret in cui quest'ultima annunciava alla sorella di avere intenzione di divorziare dal marito per poter stare liberamente con Adnan Yaman.

Fikret ancora deciso a vendicarsi di Demir

Demir farà le fotocopie di questa lettera e tappezzerà tutto il paese. Questo gesto, per Fikret, rappresenterà una grossa mancanza di rispetto nei confronti della madre e per questo deciderà di restare in paese in un nascondiglio segreto senza dire a nessuno, compresi Fikret e Lutfiye, il luogo in cui si trasferirà.

Poco dopo essersi sistemato, Fikret farà visita a Umit e chiederà di nuovo il suo aiuto per vendicarsi di Demir.

Infuriata con Yaman che la avrà abbandonata per dare una nuova possibilità al suo matrimonio, la dottoressa si dirà disposta ad aiutare l'amico per farla pagare al suo fratellastro. Cosa avranno in mente i due complici? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.