La fine del matrimonio tra Tiziano Ferro e Victor Allen continua a rimanere al centro dei pettegolezzi di gossip. Nel nuovo numero del settimanale Oggi vengono così avanzate le prime ipotesi sui motivi che hanno condotto la coppia all'addio. Alla base una diversa visione della vita e alcune incomprensioni create dall'arrivo dei due figli.

"Modi diversi di vivere la vita e i rapporti" si legge sul settimanale diretto da Carlo Verdelli, laddove viene inoltre spiegato che con l'arrivo dei figli Margherita e Andreas, la coppia anziché unirsi non ha fatto altro che essere più distante: "Ne ha acuito le crepe piuttosto che appianarle".

La preoccupazione di Tiziano Ferro

Ad aver annunciato la fine del matrimonio è stato Tiziano Ferro stesso tramite i social solo pochi giorni fa: "Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato - ha scritto il cantautore su Instagram - in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita".

Figli che dal loro arrivo in famiglia non sono mai stati sotto la luce dei riflettori: "Ci prenderemo cura dei nostri figli - aveva fatto sapere Tiziano Ferro nel febbraio 2022 quando venne completato l'iter di adozione - Proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando", e soprattutto "se", condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo.

E' un diritto insindacabile".

Lo sconcerto dei fan

I due si erano sposati a Sabaudia nel 2019 ed era stato Allen a fare la proposta.

La notizia della rottura ha spiazzato tutti i fan della coppia per la maggior parte rattristandoli, come si intuisce dai tanti messaggi di sostegno arrivati sempre via social all'autore di Sere nere.

Sebbene il cantautore sia sempre apparso molto riservato, ogni qual volta ha fatto un commento pubblico su quello che sta per diventare il suo ex marito ha sempre parlato di una persona speciale. Adesso per i due ci sarà da affrontare il delicato passaggio della separazione.