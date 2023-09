Venerdì 15 settembre sarà trasmessa su Canale 5 la seconda parte della registrazione di U&D che si è svolta lo scorso 28 agosto. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche settimana, dunque, fanno sapere che i telespettatori stanno per assistere a un'accesa discussione tra Tina ed Elio, al ritorno in studio di Lavinia e Alessio, e al racconto dell'infatuazione di Gemma per Maurizio.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Neppure il tempo di metabolizzare gli spoiler delle riprese di U&D del 14 settembre, che i fan si ritrovano già a dover commentare una nuova puntata.

Nel pomeriggio del 15 settembre, infatti, su Canale 5 andrà in onda la seconda parte di una registrazione che risale a fine agosto, quella che è iniziata con l'ufficializzazione del ritorno di Barbara De Santi nel parterre femminile.

Venerdì 15, dunque, il pubblico a casa assisterà a diversi momenti molto interessanti, ma il più atteso è forse quello sulla furiosa lite che hanno avuto due storici antagonisti.

Tra poche ore, dunque, in tv sarà mostrata la forte discussione che Tina ed Elio hanno avuto in studio al rientro dalle vacanze: dopo essersi ignorati nella prima puntata, i due hanno ricominciato a scontrarsi sempre sui soliti motivi, gli stessi che hanno dato vita ad accesi diverbi anche nella scorsa edizione del dating-show.

Le frecciatine di Barbara alla collega di U&D

Sempre nel corso della puntata che andrà in onda il 15 settembre, Gemma aggiornerà il pubblico sulle sue frequentazioni. Le anticipazioni che circolano sul web da fine agosto, infatti, fanno sapere che Galgani è uscita a cena con Antonino (il signore che ha scritto alla redazione appositamente per corteggiare lei) e l'ha baciato ma subito dopo il suo interesse si è spostato su un altro cavaliere del parterre.

Sin dalla prima registrazione stagionale di U&D, infatti, la dama ha messo gli occhi su Maurizio: oggi sarà anche mostrata un'esterna che i due hanno fatto lontano dagli Elios, un appuntamento che farà parecchio discutere.

La torinese ha cercato di sedurre il 57enne invitandolo a fare un bagno con lei in piscina, ma lui ha detto no sia a questo che ad un bacio che lei ha provato a dargli sulle labbra a fine serata.

Barbara non ha perso l'occasione per punzecchiare Gemma paragonandola a Silvio: mesi fa, infatti, la 73enne si è lamentata del corteggiamento troppo passionale di Venturato, ma ora è lei a fare lo stesso con il signore che le piace.

Un gradito ritorno a U&D

La puntata odierna di U&D, infine, proporrà il ritorno in studio di una coppia che si è formata la scorsa primavera: Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono gli unici ospiti della seconda registrazione.

I due ragazzi sono felicemente fidanzati, a differenza di tutti gli altri protagonisti del Trono Classico di un anno fa che si sono detti addio durante l'estate o addirittura prima. Un esempio sono Federico e Carola, che sono stati agli Elios il 29 agosto (giorno in cui si sono svolte le riprese della terza puntata della nuova edizione) per un confronto che è durato oltre un'ora e che non ha portato a nessun chiarimento.

Nei prossimi giorni, inoltre, i telespettatori assisteranno anche all'ospitata di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: i due sono innamoratissimi e non escludono una convivenza. Quando la dama e il cavaliere hanno raccontato del loro amore, in studio non era presente Riccardo Guarnieri: il pugliese non ha partecipato a nessuna delle registrazioni che ci sono state fino ad ora e i fan si stanno convincendo che la sua esperienza nel parterre del Trono Over potrebbe essersi conclusa definitivamente.