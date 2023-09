Si è da poco conclusa la prima settimana di programmazione di U&D 2023/2024: dall'11 al 15 settembre, infatti, sono state trasmesse le 5 puntate che hanno dato il via ad un'altra edizione di grande successo del dating-show. Da lunedì a mercoledì prossimo, invece, a farla da padrone saranno gli ospiti: il confronto tra Carola e Federico prenderà oltre un'ora di tempo, mentre Ida e Alessandro racconteranno brevemente del loro amore.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

I telespettatori stanno per assistere alla terza registrazione stagionale di U&D: da lunedì 18 a mercoledì 21 settembre, infatti, su Canale 5 andranno in onda le tre puntate in cui sono state suddivise le riprese dello scorso 29 agosto.

Da più di due settimane, dunque, sul web sono disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio quel giorno: esterne per i tronisti, piccoli battibecchi tra dame e cavalieri, ma soprattutto tanti ospiti.

Ad occupare gran parte del tempo a disposizione, infatti, sono stati due ex fidanzati che Maria De Filippi ha invitato per cercare di fargli trovare un punto d'incontro.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati lo scorso luglio, e da allora non sono mai riusciti ad avere un rapporto civile. Il confronto che hanno avuto i due giovani, però, si è protratto a lungo soprattutto perché tutti i presenti hanno dato ragione al tronista: l'unica a difendere la corteggiatrice è stata la padrona di casa facendo leva sulla sua età.

L'uscita in lacrime da U&D

Tra il 18 e il 21 settembre, dunque, il pubblico di U&D assisterà all'acceso faccia a faccia che Carola e Federico hanno avuto a circa due mesi dalla loro rottura. Gli opinionisti, le dame, i cavalieri e addirittura i nuovi tronisti si sono schierati dalla parte di Nicotera, a loro dire realmente innamorato a differenza di Carpanelli.

Questo confronto è andato avanti per più di un'ora e si è interrotto solo quando la giovane ha lasciato lo studio in lacrime: l'ex corteggiatrice ha reagito male al "no" del romano di fare un ballo per rimanere in buoni rapporti.

Quando qualcuno del parterre ha proposto un "trono bis" per l'ingegnere, Maria si è subito opposta dicendo che non è pronto a voltare pagina e a ricominciare l'avventura intrapresa appena un anno fa.

Ospiti della terza registrazione, anche Ida e Alessandro: i due stanno insieme dallo scorso novembre e tutto procede a gonfie vele. La coppia sta pensando ad una convivenza e per la prima volta non si è dovuta confrontare con Riccardo Guarnieri, assente agli Elios da quando sono ricominciate le riprese.

Ultimi spoiler su U&D

Il 14 e il 15 settembre, intanto, si sono svolte nuove riprese del dating-show: le anticipazioni dell'ultima registrazione di U&D parlano di baci tra Aurora e Marco, ma anche tra Barbara e Alessio e tra Gemma e Maurizio.

Le dame del parterre, dunque, si stanno dando da fare e per ora sembrano vicinissime ad alcuni nuovi cavalieri del cast: Galgani, in particolare, è al settimo cielo e questo weekend potrebbe raggiungere il suo spasimante a Livorno (i due sono già stati in Sardegna durante la settimana).

Sul fronte giovani, tutti e tre i tronisti hanno deciso di eliminare la maggior parte dei loro corteggiatori: Manuela è rimasta solo con tre ragazzi (Damiano, Carlo e Michele), Brando e Cristian hanno trattenuto Beatriz e poche altre spasimanti (anzi hanno chiesto alla redazione di poterne incontrare delle nuove).

La prima settimana di programmazione di Uomini e donne è andata alla grande anche dal punto di vista degli ascolti: il 27% è la media di share che il format di Canale 5 ha fatto registrare tra lunedì 11 e venerdì 15 settembre.