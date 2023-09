Questo giovedì 14 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne: dopo più di una settimana di pausa (le ultime riprese si sono svolte mercoledì 6), il cast del dating-show si è ritrovato in studio per aggiornare il pubblico su conoscenze, rotture e nuovi interessi. L'edizione 2023/2024 è partita col botto: gli opinionisti non hanno risparmiato dure critiche ai protagonisti (come Gianni che ha sbottato contro Aurora Tropea in più occasioni), alcuni veterani sono "spariti" dal parterre e altri sono tornati nella speranza di trovare l'anima gemella.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

In queste ore Maria De Filippi ha condotto una nuova registrazione di U&D: il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, sta usando i social network per riportare a fan e curiosi tutte le anticipazioni di quello che è successo in studio nel pomeriggio.

Il dating-show è ricominciato anche in tv con una serie di puntate incentrate sugli ospiti e sulle discussioni: sin dal debutto, infatti, i protagonisti del cast si sono scontrati sia tra di loro che con gli opinionisti.

Mentre agli studi Elios erano in corso le riprese, ad esempio, su Canale 5 è stato trasmesso lo sfogo della conduttrice contro Aurora e Gemma: la padrona di casa del programma, infatti, si è detta stufa di dover dedicare oltre mezz'ora del tempo che hanno a disposizione ai battibecchi sulle frecciatine velenose e le cattiverie che le dame si lanciano tramite le Stories di Instagram.

Scintille tra i protagonisti di U&D

Anche gli opinionisti Gianni e Tina sono finiti al centro di furiose litigate nelle prime puntate della nuova edizione di U&D: Sperti si è scontrato con Aurora arrivando al punto di parlare di possibile denunce, Cipollari non ha risparmiato critiche e frecciatine a Elio Servo, suo storico "antagonista" del parterre.

Le assenze di Armando e Riccardo (i due non hanno partecipato alle registrazioni che si sono svolte fino al 14 settembre, e mai nessuno ha spiegato il perché), hanno favorito il ritorno di Gemma al centro delle dinamiche più interessanti del Trono Over.

La dama ha subito individuato in Maurizio il cavaliere con il quale approfondire una conoscenza lontano dagli studi Elios: anche stavolta la torinese ha scelto un signore molto più giovane (lui ha 57 anni, lei 73) e questo ha creato chiacchiericcio e dubbi nel cast.

La donna è andata in Sardegna con lui per una breve vacanza e oggi ha parlato di questo con molta felicità.

Novità sui ragazzi di U&D

Nella registrazione di U&D che si è svolta giovedì 14 settembre (l'unica in programma per questa settimana), è stato dato spazio anche ai ragazzi del Trono Classico.

Nelle puntate precedenti Cristian e Brando hanno palesato un interesse per la stessa corteggiatrice: Beatrix è uscita in esterna con entrambi i tronisti, ma non ha capito subito chi fa più al caso suo. Il romano non ha gradito l'indecisione della giovane ed è tornato al suo posto lasciandola al centro studio con il "collega", che invece è apparso più sereno in quest'inizio di "conoscenza a tre". La spasimante questa settimana è rimasta a casa perché nessuno ha le ha proposto un appuntamento, anzi lo studente ha preferito vedere Virginia.

Attualmente a cercare l'amore sulla poltrona rossa, sono i 22enni appena citati e Manuela Carriero (l'ex volto di Temptation Island che è stata legata a Luciano Punzo per quasi due anni).

Nonostante la proposta che Maria De Filippi le hanno nella prima puntata della nuova edizione del dating-show ("Chiamaci se vuoi fare la tronista"), Francesca Sorrentino non è più riapparsa agli Elios e questo significa che non si sente ancora pronta a rimettersi in gioco in amore dopo la rottura con Manuel Maura.

Tornando agli Over, Barbara aveva iniziato una conoscenza con Alessio, ma l'ha interrotta quando ha scoperto che lui ha baciato un'altra del parterre. C'è stato un piccolo scontro tra Roberta e Cristina.