Sono passate circa tre settimane dalla sua ospitata negli studi di Uomini & Donne, e quindi dalla proposta che le ha fatto Maria De Filippi, ma Francesca Sorrentino non ha ancora cambiato idea sul suo futuro in televisione. Rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, la protagonista di Temptation Island ha spiegato che la rottura con Manuel è ancora fresca e lei non se la sente di cercare un altro fidanzato nell'immediato.

Aggiornamenti sul futuro a U&D

Mentre negli studi di U&D erano in corso le riprese in cui Gemma ha ammesso di essere cotta di Maurizio (i due si sono baciati e progettano un weekend insieme a Livorno), un'aspirante tronista rispondeva alle domande dei follower su Instagram.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 15 settembre, infatti, Francesca Sorrentino ha deciso di soddisfare qualche curiosità dei fan, anche se si è accorta da subito che la maggior parte di loro voleva sapere perché ha detto no al trono.

La ragazza ha fatto un lungo discorso sul tempo che le serve per metabolizzare la fine della storia d'amore con Manuel, una ferita ancora aperta per lei. Nel rispetto di Maria De Filippi e delle tante persone che lavorano dietro le quinte del dating-show, la concorrente di Temptation Island ha deciso di rifiutare la proposta che le è stata fatta il 24 agosto (giorno in cui è stata registrata la puntata con ospiti Filippo Bisciglia e tre coppie del reality estivo di Canale 5).

Le spiegazioni sull'ingresso nel cast di U&D

Francesca si è detta felicissima del grande affetto che sta ricevendo dalle persone dopo la messa in onda della puntata di U&D della quale è stata ospite e ha confermato che in migliaia le stanno consigliando di chiamare la redazione.

Maria De Filippi, infatti, ha detto a Sorrentino che quando vorrà potrà telefonare agli autori e loro la inseriranno nel cast del Trono Classico: se la giovane diventerà tronista, sarà solo per una sua scelta.

"Sono passate tre settimane da quella registrazione, non ero pronta e non lo sono ancora. Mi state dicendo tutti di fare quella chiamata, forse tra qualche mese", ha fatto sapere la concorrente di Temptation Island tramite il suo profilo Instagram.

Gli spettatori che speravano di vedere a breve la napoletana sulla poltrona rossa, dovranno mettersi l'anima in pace: sui social lei ha parlato di "mesi", quindi per il momento non ci sono possibilità che si accomodi affianco a Brando, Cristian e Manuela.

Anticipazioni sulle riprese di U&D

Gli spoiler che sono trapelati dalle ultime registrazioni di U&D, confermano che Francesca non figura nel cast del Trono Classico.

Tra il 14 e il 15 settembre, ad esempio, in studio si è parlato soprattutto di Manuela e della segnalazione che metteva in dubbio il suo spasimante Carlo. Dopo un acceso confronto, i due hanno chiarito ballando insieme. La pugliese, però, ha scelto di tenere solo tre corteggiatori: tutti gli altri a casa.

Per quanto riguarda Brando e Cristian, questa settimana non hanno portato in esterna Beatriz: la giovane che aveva suscitato un interesse in entrambi i tronisti, è rimasta in panchina per due puntate consecutive e probabilmente ci resterà finché non prenderà una decisione su chi le piace di più.

Sul fronte Over, molte dame hanno dato dei baci: Gemma Galgani sta conquistando pian piano Maurizio, Aurora Tropea si è data un'esclusiva con Marco, mentre Barbara De Santi attende che Alessio scelga che conoscere meglio lei o Claudia.

Ancora assenti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, ormai fuori dal parterre dall'inizio della nuova edizione e mai menzionati né da Maria De Filippi né dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.