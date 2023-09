In occasione della seconda puntata di Uomini e Donne, sono stati invitati in studio Giuseppe e Gabriela. La coppia dopo avere raccontato come procede la relazione, è stata protagonista di un gesto che ha spiazzato i presenti in studio: lui ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie. Ovviamente, lei senza esitare un'istante ha risposto di "sì". Il tutto si è svolto sotto lo sguardo attento di Filippo Bisciglia.

La richiesta di Giuseppe

Giuseppe e Gabriela hanno partecipato a Temptation Island. Ospiti a Uomini e donne, i due hanno spiegato che la relazione procede a gonfie vele.

A un certo punto sul led alle spalle dei tronisti è stato mandato in onda un video con i momenti più belli vissuti dai due. Successivamente Giuseppe è tornato in studio, si è inginocchiato e con un anello in mano ha chiesto a Gabriela di diventare sua moglie.

La giovane spiazzata, è apparsa visibilmente emozionata. Infine ha risposto con un timido "sì". Il tutto è stato accolto con un applauso fra i presenti in studio e lo sguardo attento di Maria De Filippi e Filippo Bisciglia.

Una proposta che Gabriela proprio non si aspettava! State guardando la puntata di #UominieDonne su Canale 5? 💍 pic.twitter.com/qQD4o4Fc6m — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 12, 2023

Il percorso della coppia a Temptation Island

Gabriela aveva deciso di partecipare a Temptation Island, poiché aveva scoperto che il fidanzato si era iscritto a un sito per incontro sotto un falso nome ("American Boy").

All'interno dei rispettivi villaggi, entrambi si erano avvicinati ai single.

Stanco di vedere la fidanzata flirtare con uno dei tentatori, Giuseppe aveva richiesto il falò di confronto. Nell'incontro-finale, la coppia decise di uscire separatamente. Un mese dopo la fine del programma, però, Gabriela e Giuseppe sono tornati insieme e hanno annunciato a Filippo Bisciglia il ritorno di fiamma.

In particolare, Giuseppe aveva spiegato di avere compreso l'importanza di Gabriela nella sua vita. Sebbene lei fosse titubante, aveva deciso di dare una chance al suo compagno.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

In seguito alla proposta di matrimonio di Giuseppe nei confronti di Gabriela, Maria De Filippi è intervenuta e ha commentato il percorso della coppia.

Nel dettaglio, la conduttrice ha rivelato che Giuseppe si era preparato tutto nei minimi dettagli anche la richiesta di poter andare in bagno in modo da tornare in studio con l'anello. Inoltre ha rassicurato Gabriela che dietro le quinte erano presenti anche le sorelle del suo compagno.

La presentatrice ha ribadito di non avere organizzato nulla e ci ha tenuto a precisare la cosa: "Ti giuro, è partito tutto da lui". Gianni Sperti ha chiesto la parola e ha confidato di essersi emozionato per l'epilogo della coppia, anche se a Temptation Island aveva avuto un'impressione diversa.