Francesca Sorrentino non ha accettato il trono di U&D: è questa la notizia che sta impazzando in rete dopo la messa in onda della puntata del dating-show alla quale hanno partecipato alcune coppie di Temptation Island. Alessandro Rosica sostiene che la ragazza avrebbe detto no alla poltrona rossa per un uomo che starebbe frequentando da poco ma che terrebbe nascosto per non deludere il pubblico e Maria De Filippi.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Maria De Filippi ha proposto a Francesca il ruolo di tronista di U&D nel corso della puntata che è andata in onda il 13 settembre.

Dopo aver spiegato perché non ha dato subito il trono all'amatissima concorrente di Temptation Island, la presentatrice le ha detto: "Se vuoi farlo chiamaci, sei intelligente e capirai tu se è il caso".

Una vera e propria "offerta" quella della padrona di casa del dating-show Mediaset alla giovane che quest'estate è entrata nel cuore dei telespettatori con la sua sensibilità. Dopo averci riflettuto qualche minuti, Sorrentino ha declinato l'invito dicendo: "Torno a casa".

Se fan e curiosi hanno apprezzato il gesto della napoletana che si sente ancora legata all'ex Manuel Maura, e quindi non ancora pronta a conoscere altre persone, c'è chi sta iniziando a mettere in dubbio tutto riportando spiazzanti retroscena.

Indiscrezioni dopo l'ospitata a U&D

In una Stories che ha postato sul suo profilo Instagram il 14 settembre, infatti, Alessandro Rosica ha riportato un retroscena sul perché Francesca ha detto no al trono di U&D.

"Starebbe frequentando un uomo", ha scritto l'esperto di Gossip sui social network il giorno dopo la messa in onda della puntata alla quale hanno partecipato alcune coppie di Temptation Island 2023.

Anche se per ora sono solo voci (che ha promesso di approfondire), il romano ha aggiunto: "Ha rifiutato per questo, ma non voleva deludere Maria De Filippi. Vi farò sapere".

Insomma, stando a questa inedita "ricostruzione" la bella Sorrentino avrebbe declinato l'invito della conduttrice Mediaset nel rispetto di una persona con la quale avrebbe avvitato una conoscenza da pochissimo tempo.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Questo rumor è tutto da verificare, anche perché Francesca non ha mai avuto paura ad ammettere di non essere pronta a nuove frequentazioni visto che la storia con Manuel è finita solo pochi mesi fa.

Ad oggi, giovedì 14 settembre, la protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island non si è più vista negli studi del dating-show: dopo quella alla quale ha partecipato come ospite, sono state registrate altre tre puntate e Sorrentino non ha mai fatto ritorno per accomodarsi sul trono.

A cercare l'anima gemella davanti alle telecamere, dunque, al momento sono: Brando, Cristian e Manuela.

Nel pomeriggio si svolgeranno nuove riprese del programma di Canale 5, e le anticipazioni che trapeleranno dagli Elios faranno chiarezza su quello che è successo nell'ultima settimana sia tra i ragazzi che tra i senior del cast.