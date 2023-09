Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di U&D, il blogger Pugnaloni ha anticipato l'uscita di un'intervista che ha fatto a Veronica Ursida. L'ex dama del Trono Over ha commentato l'assenza di Armando e Riccardo alle prime puntate dell'edizione 2023/2024 del dating-show: se a Guarnieri ha augurato felicità, è ad Incarnato che la romana non ha risparmiato frecciatine e critiche anche sulla mancata presenza nel parterre.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono un bel po' gli ex protagonisti di U&D che in questi giorni stanno rilasciando interessanti interviste sul cast della nuova edizione: se Giorgio Manetti ha chiarito di non avere intenzione di tornare, una famosa ex dama ha commentato le assenze di due "colleghi" nel parterre 2023/2024.

La mattina del 14 settembre, dunque, Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per informare fan e curiosi della chiacchierata che ha fatto con Veronica Ursida (pubblicata dal settimanale Mio), volto storico del dating-show e soprattutto vecchia conoscenza di un discusso cavaliere.

La romana non si è tirata indietro dall'esprimere un'opinione sull'anticipazione che da settimane circola in rete, e che da lunedì scorso ha trovato conferma anche su Canale 5: la mancata partecipazione di Armando e Riccardo alle prime quattro puntate della nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Le stoccate al protagonista di U&D

"A Riccardo auguro il meglio", si legge all'inizio del titolo che la rivista di gossip ha dato all'intervista di Veronica.

Le affermazioni più interessanti, però, sono quelle su Armando e sulla sua assenza agli Elios: "Il pubblico non lo vuole in studio".

"Se non tornasse, mi farei gran risate", ha detto ancora Ursida nella chiacchierata che il blogger Pugnaloni ha mostrato in anteprima su Instagram questa mattina.

L'ex dama di U&D, dunque, non ha nascosto la gioia che ha provato quando ha saputo che Incarnato non ha partecipato a neppure una delle registrazioni che ci sono state fino ad oggi; anche se l'assenza di Armando potrebbe essere temporanea (nessuno ha mai parlato di addio ufficiale, né lui né Maria De Filippi), Veronica si gode il momento e non perde l'occasione per punzecchiare il suo ex.

"La ruota gira e il karma torna", ha dichiarato ancora Ursida sull'uomo che ha frequentato per un periodo qualche anno fa e con il quale non è rimasta in buoni rapporti.

Attesa per gli spoiler di U&D

Veronica non è la prima ad "esultare" per l'assenza di Armando nelle nuove puntate di U&D: anche Pamela Barretta, anche lei ex dama del Trono Over, ha usato i social network per dirsi contenta del fatto che Incarnato non ha partecipato alle prima quattro registrazioni del dating-show.

A non essersi ancora esposti in merito, invece, sono il diretto interessato e la presentatrice: Incrnato è apparso su Instagram solo per condividere foto e video delle sue vacanze, mentre Maria De Filippi ha sposato il silenzio sui due cavalieri che fino ad oggi non si sono visti agli Elios.

Neppure Tina e Gianni hanno mai chiesto delucidazioni sulla mancata presenza di Riccardo e Armando alle riprese; i due sono "spariti" dal video a metà maggio e nessuno li ha più menzionati al rientro dalle vacanze.

Oggi, giovedì 14 settembre, si svolgerà una nuova registrazione di Uomini e donne e le anticipazioni chiariranno se il cast sarà sempre lo stesso oppure se ci saranno dei ritorni; nel pomeriggio, intanto, i telespettatori assisteranno al rientro nel parterre di Barbara De Santi, la dama che mancava da qualche anno e che il pubblico ha sempre apprezzato per carattere e temperamento.