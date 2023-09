La puntata di Un posto al sole andata in onda mercoledì 20 settembre ha generato molto scalpore tra i fan, a causa del tema particolarmente delicato trattato. Nell'episodio in questione Bricca ha iniziato a manifestare i primi sintomi dell'Alzheimer. La cagnolina ha fatto i suoi bisogni nel salone, nonostante fosse uscita da poco, e ha ringhiato contro la sua padrona come se non la riconoscesse. Giulia, profondamente scossa dall'accaduto, si è rivolta a Luca, il quale le ha paventato una soluzione molto drastica e dolorosa.

Luca vorrebbe fare 'addormentare' Bricca

Luca (Luigi Di Fiore), dinanzi alla richiesta di aiuto di Giulia (Marina Tagliaferri), le ha illustrato, con il massimo tatto, una soluzione per evitare sofferenze a Bricca. L'uomo ha spiegato alla compagna che avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità di fare addormentare la cagnolina tra le sue braccia in seguito all'iniezione del veterinario.

Giulia non l'ha presa bene e inizialmente si è arrabbiata con il compagno, ma in seguito l'ha stretto a sé in preda alle lacrime. Molti hanno intuito che questa scena potrebbe fare da preludio a una sequenza ben più straziante: quella della morte di Bricca.

Il pubblico diviso sull'eutanasia della cagnolina

La questione è stata molto dibattuta nei gruppi, tra chi riteneva che questa fosse l'unica via possibile per il bene della cagnolina e chi reputava che si trattasse di una soluzione egoistica. In ogni caso Upas è stato particolarmente attento ad affrontare questo tema. Tale storyline inoltre è inserita in un arco narrativo più lungo che vede Luca soffrire della stessa malattia della cagnolina, il che rende tutto molto più doloroso.

Il dottor De Santis, al pensiero che possa iniziare a manifestare i primi sintomi, mettendo Giulia dinanzi a una responsabilità e a un ulteriore dolore, ha deciso di dare l'addio alla donna e alla terrazza, probabilmente senza però rivelare le motivazioni reali del suo gesto. È lecito ipotizzare che prima di partire Luca accompagnerà Giulia dal veterinario per la sequenza che i fan si augurano di non vedere mai.

Un posto al sole: quale sarà il destino di Bricca?

Le anticipazioni ufficiali non dicono nulla in merito a questa vicenda. Nelle trame future la cagnolina Bricca non viene menzionata, mentre per quanto riguarda Giulia si fa solo accenno al fatto che proverà ad affittare una delle stanze della Terrazza per accontentare Franco.

In attesa di scoprire cosa succederà, i fan sono terrorizzati all'idea di veder morire la piccola Bricca in una sequenza che si preannuncia tra le più drammatiche della storia di Upas. In ogni caso per scoprire cosa deciderà Giulia occorrerà attendere i prossimi giorni anche se tale storyline, in un modo o nell'altro, non potrà mai avere un lieto fine.