L'appuntamento con Un posto al sole promette entusiasmanti colpi di scena: nel corso delle prossime puntate di questa stagione, Marina e Roberto potrebbero infatti ritrovarsi in serio pericolo di vita.

I due, dopo essere tornati insieme, si metteranno a lavoro per smascherare Lara e potrebbero ritrovarsi proprio per questo nel mirino della perfida donna.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap, potrebbe ritrovarsi a dover dire addio per sempre alla sua amata Rossella.

Lara nel mirino di Roberto e Marina nelle nuove trame di Un posto al sole

Nel dettaglio, con le nuove puntate di Un posto al sole in programma nella fascia serale di Rai 3, Roberto Ferri si dirà pronto a smascherare definitivamente la sua ex compagna Lara.

Il ricco imprenditore ha capito che c'è qualcosa che non va in merito alla vicenda del piccolo Tommaso, motivo per il quale deciderà di andare fino in fondo per scoprire cosa è successo, servendosi anche del prezioso aiuto di Marina che fin dal primo momento non ha mai creduto nelle parole della Martinelli.

In questo modo, quindi, Lara rischia di veder crollare per sempre il suo castello di bugie e questa volta potrebbe davvero finire male per la dark lady della soap.

Ecco allora che, nel corso dei prossimi episodi della soap, non si esclude che Lara possa agire in maniera spietata e crudele, al punto da mettere Roberto e Marina in pericolo di vita.

Marina e Roberto in pericolo di vita nelle prossime puntate di Un posto al sole su Rai 3?

La follia della Martinelli, che ha dimostrato di essere una donna pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, potrebbe portarla a mettere a rischio i due coniugi.

Marina e Roberto, quindi, potrebbero vivere dei nuovi momenti di paura dopo aver smascherato definitivamente le menzogne che Lara ha costruito in questi anni.

Occhi puntati anche su Nunzio che, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste nel corso della stagione su Rai 3, potrebbe veder sfumare per sempre il sogno di costruire una storia d'amore assieme a Rossella.

Nunzio disperato per Rossella nelle nuove trame di Un posto al sole?

Sì, perché la giovane dottoressa, dopo la proposta di nozze ricevuta da Riccardo Crovi, potrebbe decidere di diventare per davvero sua moglie e quindi voltare pagina con un matrimonio che segnerebbe l'inizio di una nuova fase della sua vita.

In questo modo, quindi Rossella potrebbe spezzare per sempre il cuore di Nunzio: il giovane cuoco si mostrerebbe a dir poco disperato all'idea di dover rinunciare per sempre a colei che per lui è molto più di una semplice amica.