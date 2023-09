Un posto al sole continua con nuovi appuntamenti si Rai 3 e la settimana dall'11 al 15 settembre sarà ricca di colpi di scena. Si partirà da Roberto che non potrà fare a meno di pensare ai dubbi di Marina. L'uomo sarà deciso a far fare il test del Dna a Tommaso e quando Lara andrà su tutte le furie capirà che la donna lo ha ingannato. Nel frattempo Viola parlerà con Eugenio del legame tra Eduardo e Damiano, ma finirà per complicare la situazione del poliziotto. Il padre di Manuel si esporrà troppo con il clan e rischierà la sua incolumità.

Anticipazioni Un posto al sole: Roberto chiede scusa a Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'11 al 15 settembre raccontano che, dopo aver parlato con Filippo, Roberto vorrà cercare la verità su Tommaso. I dubbi di Marina faranno pensare molto Ferri, che inizierà a guardare Lara con occhi diversi. La signora Martinelli, ignara di tutto, continuerà a organizzare la festa per il battesimo del bambino. Quando Roberto comunicherà alla donna l'intenzione di far fare il test del Dna a Tommaso, Lara andrà su tutte le furie. La reazione esagerata della donna sarà già una risposta per Roberto, che correrà a chiedere scusa a Marina. Quest'ultima, tuttavia, non sarà pronta a riaccogliere il marito come se nulla fosse, deludendo le sue aspettative.

Anticipazioni settimane dall'11 al 15 settembre: Lara chiede aiuto a Filippo

Le puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dall'11 al 15 settembre vedono protagonista Lara, che tremerà all'idea di essere smascherata con il test del Dna. La donna continuerà a difendersi reclamando più fiducia a Ferri, ma lui non avrà intenzione di ascoltarla.

La signora Martinelli non si darà per vinta e si giocherà la sua ultima carta con Filippo. Lara andrà da lui per chiedergli di intercedere con suo padre e di farlo per il bene del piccolo Tommaso. Nel frattempo Viola sarà sempre più decisa ad andare fino in fondo dopo aver visto Damiano con Eduardo. La donna parlerà con Eugenio dello scambio di denaro tra il poliziotto e il camorrista.

Damiano affronta il clan Sabbiese

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle puntate dall'11 al 15 settembre il comportamento di Viola metterà in pericolo Damiano. Il poliziotto, spinto dal sentimento che prova per la moglie di Eugenio, si esporrà troppo con il clan Sabbiese e finirà nei guai. L'incolumità di Damiano sarà in serio pericolo: il suo ex amico sarà di nuovo clemente con lui? Eduardo ha già salvato la vita al poliziotto quando era andato a cercarlo proponendogli di lavorare per lui, ma gli altri componenti del clan potrebbero essere più spietati.