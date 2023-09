Lo sceneggiato Un posto al sole prosegue la propria messa in onda su Rai 3 anche nei giorni 2 e 3 ottobre.

Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno alle prese con la Festa dei nonni, la quale si rivelerà essere un'occasione molto toccante per due personaggi in particolare: Otello e Renato. Proprio quest'ultimo finirà per fare i conti con la malinconia dei tempi andati, ossia quando lui e Giulia si amavano ed erano una famiglia unita.

Intanto a tenere i telespettatori con il fiato sospeso saranno le intricate vicende di Damiano Renda. Dopo la decisione drastica di Rosa, Viola sarà informata della verità riguardante il poliziotto.

Questa verità, però, non farà altro che mandarla nel panico a causa delle sue sorti.

In tutto ciò non mancherà spazio per Alberto Palladini. Il caparbio avvocato, pur avendo scoperto di essere stato preso in giro da Diana, vorrà portare avanti il suo corteggiamento. Tuttavia, le avance dell'uomo non sortiranno affatto l'effetto sperato.

Anticipazioni Un posto al sole 2 ottobre: Damiano collabora in segreto con la polizia, Viola nel panico

Finalmente Viola Bruni sarà messa al corrente sui comportamenti dubbiosi di Damiano, ma andrà nel panico quando constaterà che il poliziotto sta collaborando di nascosto con la polizia.

A quanto pare, Renda ha fatto finta di accettare di lavorare per la malavita e a informare Viola sarà Rosa.

Renato e Otello fanno una scoperta durante la Festa dei nonni

Nel frattempo le anticipazioni di Un posto al sole del giorno 2 ottobre non sottovalutano la festività di questa data.

La festa dei nonni arriverà anche all'interno della soap opera partenopea e in tanti saranno impegnati a celebrarne l'evento. Per Otello e Renato sarà l'occasione speciale per fare una grossa scoperta, attorniati dall'amore della loro famiglia.

Un posto al sole, spoiler 3 ottobre: Alberto molesto agli occhi di Diana, Renato sente la mancanza di Giulia

Molto avvincente sarà la puntata di Upas in programma su Rai 3 martedì 3 ottobre. Gli spoiler riportano che Alberto Palladini non mollerà la presa con Diana, continuando a corteggiarla con la speranza di farla capitolare.

Tuttavia, i tentativi dell'avvocato finiranno per risultare alquanto molesti agli occhi dell'architetta e Alberto resterà a dir poco di sasso davanti alla risposta della donna.

Intanto Viola e Damiano si abbandoneranno alla passione, ma forse questo episodio non basterà a far cambiare idea al poliziotto in merito al suo ruolo di talpa.

Intanto Renato si cullerà nella nostalgia dei tempi andati, quando era sposato con Giulia. Vedendo l'amico soffrire la mancanza dalla ex moglie, Otello non mancherà di consolarlo.