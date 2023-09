Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 3 al 7 settembre prevedono dei colpi di scena legati in primis alle vicende di Roberto Ferri.

L'uomo, infatti, inizierà a nutrire dei sospetti e dei dubbi sul conto della sua ex compagna Lara e anche del loro bambino.

Spazio poi alle vicende di Rossella che, in questi nuovi episodi della soap opera, si ritroverà messa in crisi dopo la proposta di nozze ricevuta da Riccardo.

Roberto dubita di suo figlio: anticipazioni Un posto al sole al 7 settembre

Per la prima volta, Roberto inizierà ad avere dei seri dubbi in merito a quanto gli è stato detto e raccontato da Lara negli ultimi mesi.

Il ricco imprenditore, dopo essere stato messo in guardia da Marina, inizierà a nutrire dei dubbi anche in merito alla paternità del piccolo Tommaso.

Per la prima volta, infatti, Roberto inizierà a sospettare che Tommaso possa non essere davvero suo figlio e quindi di essere vittima di un tremendo inganno portato avanti con sapienza dalla sua ex compagna Lara.

Dubbi e sospetti che Ferri deciderà di approfondire: l'uomo vuole vederci chiaro in tutta questa faccenda, motivo per cui inizierà a portare avanti la sua indagine per arrivare alla verità dei fatti.

Rossella in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole 3-7 settembre

Spazio anche alle vicende di Rossella che, in questi nuovi episodi della soap opera serale di Rai 3 previsti fino al 7 settembre, si ritroverà a fare i conti con una crisi personale che la travolgerà dopo la proposta di nozze arrivata da Riccardo.

La ragazza, infatti, dopo aver detto sì a Riccardo per le imminenti nozze, si ritroverà a essere sopraffatta dai dubbi e da mille incertezze, convinta del fatto che quella potrebbe non essere la scelta giusta.

Per questo motivo, quindi, Rossella si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo momento di profonda crisi e questa volta rischia di compromettere per davvero il suo legame con Crovi.

Spazio anche alle vicende di Mariella che, questa settimana, si ritroverà in rotta di collisione con Guido, dopo aver preso le difese di Alberto Palladini contro le gemelle Cirillo.

Cambio programmazione Un posto al sole: la soap salta venerdì 8 settembre

Nel dettaglio, la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole prevede delle modifiche nella fascia dell'access prime time.

La soap, infatti venerdì 8 settembre non andrà in onda per lasciare spazio allo sport ma giovedì 7 settembre ci sarà un doppio episodio speciale che andrà in onda dalle 20:50 alle 21:45 circa.