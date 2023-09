Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole previste in autunno su Rai 3? Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Damiano e, a tal proposito, non si esclude che il giovane poliziotto possa ritrovarsi in serio pericolo di vita, tanto da rischiare di essere ucciso.

Tra i possibili ritorni della stagione, invece, potrebbe esserci quello di Franco Boschi, a distanza di un po' di tempo dal suo trasferimento in Sicilia con Angela e la loro amata bambina.

Damiano si ritrova in serio pericolo: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole si preannuncia ricco di colpi di scena per tutta la stagione autunnale.

Ci sarà spazio in primis per le novità legate al personaggio di Damiano che, dopo essere stato ricattato da Eduardo, sta portando avanti un difficilissimo doppio gioco.

Damiano sta facendo credere a Eduardo di essere uno dei suoi e di voler collaborare con lui per smascherare le operazioni condotte da Eugenio ma, in realtà, ha da sempre informato la polizia su quanto sta succedendo.

Il poliziotto, quindi, si ritroverà in una posizione particolarmente delicata e coinvolto in un caso estremamente complicato.

Damiano rischia di essere ucciso nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Non si esclude che la verità possa venire a galla da un momento all'altro: Damiano rischia di essere scoperto da Eduardo e dai suoi uomini malavitosi per questo doppio gioco che sta portando avanti e in tal caso rischiare la vita.

Eduardo, scoperto l'inganno, potrebbe vendicarsi amaramente di Damiano, al punto da metterlo in pericolo di vita.

Il poliziotto potrebbe così rischiare di essere ucciso dal fratello di Rosa e pagare il conto per averlo preso in giro nel corso di questi mesi, facendogli credere di essere "uno di loro", pronto a tutto pur di aiutarlo a scoprire le mosse della polizia che gli avrebbero permesso di portare avanti i suoi piani criminali e gli affari malavitosi.

Il ritorno di Franco Boschi nelle nuove trame di Un posto al sole?

Tra le novità di questa stagione autunnale di Un posto al sole, potrebbe esserci anche il ritorno in scena di Franco Boschi.

Dopo la sua partenza per la Sicilia assieme ad Angela e alla loro bambina, Boschi potrebbe riaffacciarsi a Napoli per un po' di tempo.

L'uomo, infatti, potrebbe cogliere l'occasione per andare a vedere sul posto i cambiamenti che verranno effettuati alla terrazza (di sua proprietà) da parte di Giulia che in questo periodo in cui Angela e Franco non sono stati a Napoli, ne ha fatto le veci. Un ritorno che non deluderebbe le aspettative dei fan e appassionati della soap.