Le nuove puntate di Un posto al sole nella settimana 11-15 settembre 2023 si preannunciano attesissime da fan e spettatori per l'evolversi della situazione di Rossella [VIDEO].

La ragazza, infatti, si è ritrovata a fare i conti con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata e inattesa che le è stata fatta da Riccardo.

In un primo momento, Rossella ha risposto sì ma, nel corso delle prossime puntate della soap, potrebbe essere messa in crisi da una dichiarazione inaspettata di Nunzio.

Riccardo vuole sposare Rossella: nuove trame Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Riccardo deciderà di spiazzare la sua amata Rossella con una proposta di nozze che non passerà affatto inosservata.

L'uomo, infatti, si dirà pronto a convolare a nozze con la sua fidanzata e diventare così ufficialmente marito e moglie.

Una richiesta che finirà per spiazzare Rossella, la quale si ritroverà colta di sorpresa da tale proposta di nozze, ma non saprà dire no.

La "parte difficile", però, comincerà nel corso dei giorni a seguire, quando Rossella si renderà conto di essere sopraffatta da dubbi e mille perplessità in merito a questo imminente matrimonio.

Rossella in crisi per le nozze nelle prossime puntate di Un posto al sole

La figlia di Silvia non si sentirà pronta e sicura al 100% del passo importante che dovrebbe compiere a breve e inizierà ad essere sopraffatta dai dubbi e da mille incertezze.

Il motivo di questa situazione avrà a che fare anche con Nunzio, visto che tra i due ci sono stati dei momenti di tenerezza e dei baci appassionati, che la giovane dottoressa non ha dimenticato e soprattutto ha taciuto al suo compagno Riccardo.

Ebbene, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole al 15 settembre, Nunzio potrebbe decidere di prendere in mano le redini della situazione.

Nunzio rischia di far saltare le nozze di Rossella nelle puntate di Un posto al sole dall'11 al 15 settembre

Il giovane cuoco, infatti, dopo aver appreso la notizia delle nozze di Rossella non la prenderà affatto bene e potrebbe decidere di intervenire in prima persona, per evitare di perderla per sempre.

Il sospetto, quindi, è che nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera serale di Rai 3, Rossella possa ritrovarsi a fare i conti con una dichiarazione d'amore del tutto inaspettata da parte di Nunzio.

Il ragazzo, infatti, potrebbe recarsi da lei e chiederle di non affrettare i tempi con Riccardo, bensì dare una possibilità a questo feeling speciale che si è venuto a creare tra di loro.

E, in quel caso, Rossella potrebbe ritrovarsi per davvero a mettere in stand by il matrimonio e prendere in considerazione la richiesta del giovane cuoco.