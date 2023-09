L'assenza di Armando e Riccardo a tutte le registrazioni di Uomini e donne che ci sono state fino ad ora, fa pensare a un futuro incerto per i due nel cast del Trono Over. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Alessandro Rosica ha fatto sapere che Incarnato potrebbe tornare in studio: segnalazioni che sono arrivate al romano, sostengono che il cavaliere racconterebbe in giro che la redazione lo chiamerebbe tutti i giorni per chiedergli di rientrare in studio, ma lui per ora starebbe prendendo tempo.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Armando Incarnato è stato un protagonista assoluto delle ultime cinque edizioni di Uomini e donne: anche se non ha avuto relazioni importanti, il napoletano è riuscito ugualmente a ritagliarsi uno spazio di rilievo nelle dinamiche della versione senior del dating-show.

Da fine agosto, però, si sono perse le tracce del cavaliere agli Elios: né lui né Riccardo Guarnieri hanno ancora partecipato ad una registrazione (Maria De Filippi ne ha condotte 6 fino al 15 settembre scorso) e nessuno ha mai fatto accenno alla loro assenza.

La redazione sembra aver puntato su volti nuovi, come Marco o il 57enne Maurizio (già vicinissimo a Gemma Galgani), preferendoli ai "veterani" che per anni hanno monopolizzato le puntate con litigi, chiarimenti e frequentazioni senza un lieto fine.

L'indiscrezione sul volto storico di Uomini e donne

Sono circa tre settimane che i fan di Uomini e donne si interrogano sul futuro di Armando e Riccardo in tv: la domanda più gettonata tra gli spettatori, è quella che l'assenza dei due cavalieri è temporanea oppure definitiva.

Alessandro Rosica ha cercato di soddisfare questa curiosità rispondendo a un follower di Instagram che voleva sapere un suo parere sulla "sparizione" di Incarnato nel parterre del Trono Over.

Lo scorso 16 settembre, dunque, l'esperto di Gossip ha fatto sapere: "Ho avuto segnalazioni molto forti, e posso dirvi che Armando tornerà".

"Non si sa quando ma tornerà", ha ribadito il romano tra le sue Stories.

Stando a questo retroscena dell'esperto di gossip, il napoletano non avrebbe ancora detto addio al dating-show che l'ha reso popolare, anzi prossimamente dovrebbe partecipare alle registrazioni dell'edizione 2023/2024.

Anticipazioni puntate di Uomini e donne

"A detta sua, lo chiamano tutti i giorni. Non è vero, ma un fondo di verità c'è", ha aggiunto Rosica nella sua personale ricostruzione di quello che starebbe accadendo tra Armando e la redazione di Uomini e donne lontano dai riflettori.

Anche se in passato ha avuto da ridire sui comportamenti del cavaliere, l'esperto di cronaca rosa pensa che il suo personaggio sia necessario alle dinamiche del dating-show, e anche per questo motivo in futuro potrebbe rientrare nel cast.

"Lui fa hype e serve, proprio come Tina Cipollari e Gemma Galgani", ha concluso Alessandro su Instagram.

Insomma, stando a questo retroscena ancora tutto da confermare, l'assenza di Armando nel parterre potrebbe non essere definitiva e magari è proprio per questa ragione che il diretto interessato non si è ancora esposto sui social network per spiegare perché non ha partecipato a neanche una registrazione della nuova edizione.

Intanto, dal 18 al 21 settembre andranno in onda il confronto tra Federico e Carola, ma anche il ritorno in studio di Ida Platano. La dama è stata ospite delle riprese del 29 agosto insieme al fidanzato Alessandro Vicinanza, ma agli Elios non ha ritrovato l'ex Riccardo Guarnieri, anche lui assente da quando il programma è ricominciato.