Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana dal 25 al 29 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

Nunzio sarà angosciato dalla notizia delle imminenti nozze tra Rossella e Riccardo e proverà a distrarsi corteggiando Diana. Roberto escluderà definitivamente Lara dalla sua vita, ma sarà solo grazie al suo intervento che riuscirà a portare a casa il piccolo Tommaso. Raffaele passerà il timone della portineria di Palazzo Palladini a Rosa nonostante il parere contrario di Otello.

Le ricerche di Tommaso

Nunzio, deciso a dimenticare Rossella farà di tutto pur di togliersela dalla testa. Intanto Alberto continuerà senza sosta a corteggiare Diana, che deciderà di metterlo alla prova per far uscire la sua vera natura. Alberto Palladini, dopo essersi accorto di essere stato solo abbindolato da Diana, sfogherà tutta la sua rabbia e la sua frustrazione contro di lei e su Clara. Niko cercherà di farlo ragionare ma l'uomo non ascolterà ragioni. Nunzio invece, deciso a dimenticare Rossella, deciderà di distrarsi con Diana.

Le ricerche di Ida e del piccolo Tommy non daranno i risultati sperati e questo farà sì che Roberto si lascerà convincere da Marina a denunciare Lara. Proprio Martinelli però escogiterà il giusto piano per ritrovare la donna e il piccolo.

Per questo motivo Ferri deciderà di temporeggiare ancora prima di denunciare Lara.

Tensioni tra Roberto e Ida

Dopo aver ritrovato Tommaso, Roberto caccerà Lara definitivamente dalla sua vita ma per lui non sarà affatto semplice gestire la situazione. L'uomo infatti dovrà vedersela con Ida, la madre naturale di Tommaso di cui Marina non si fida per nulla.

Raffaele nel frattempo riuscirà a convincere Giulia ad affittare una stanza della Terrazza nonostante il parere contrario di Renato. L'uomo, in partenza per Barcellona, deciderà inoltre di affidare il timone della portineria di Palazzo Palladini a Rosa nonostante le remore di Otello. La donna sarà entusiasta del suo nuovo incarico, ma la gioia verrà frenata dall'imminente pericolo che incombe sul suo ex Damiano a causa dei loschi giri di suo fratello di Eduardo.

I due prenderanno una decisione che avrà inevitabili conseguenze anche sulla vita di Viola.

Per Guido e Mariella sarà sempre più difficile sopportare l'ingombrante presenza di Bice e Massaro nella propria quotidianità. Nonostante i consigli di Mariella, l'uomo sarà poco propenso alla fedeltà coniugale, continuando a sbagliare nei confronti di sua moglie e deciso a non voler rinunciare alla libertà appena conquistata.