Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana dal 25 al 29 settembre rivelano che Roberto, dopo aver ritrovato Tommaso, sembrerà deciso a tenere il piccolo con sé. Nel frattempo Marina si mostrerà sempre più diffidente nei confronti di Ida.

Intanto Alberto continuerà a corteggiare Diana, ma andrà incontro ad un tremenda umiliazione.

Raffaele individuerà, in Rosa, la sua degna sostituta come portiera di Palazzo Palladini, tuttavia Otello non sarà della stessa opinione. Nel frattempo la donna sarà molto angosciata per le sorti di Damiano.

Lunedì 25 settembre: Ida sparisce con il suo bambino

Nunzio (Vladimir Randazzo), deciso a togliersi Rossella (Giorgia Gianetiempo) dalla testa, proverà di tutto. Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) continuerà a corteggiare Diana (Sara Zanier) ma quest'ultima gli tenderà un piccolo tranello per far venire fuori la sua vera natura.

Proseguiranno, in modo infruttuoso, le ricerche di di Ida (Marta Anna Borucinska) e Tommy. Nel frattempo Marina (Nina Soldano) chiederà a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) di denunciare Lara (Lara Martinelli), tuttavia l'uomo prenderà tempo dal momento che Martinelli sembrerà a possedere alcune informazioni per ritrovare il piccolo.

Martedì 26 settembre: Lara ha un'idea per ritrovare Tommy

Marina deciderà di assecondare la richiesta di Roberto di prendere tempo, prima di dare il colpo finale a Lara. Nel frattempo quest'ultima escogiterà un modo per far venire allo scoperto Ida.

Dopo essere stato preso in giro da Diana, Alberto sfogherà tutta la sua ira contro l'architetto e contro l'incolpevole Clara (Imma Pirone).

Nel frattempo Niko (Luca Turco) proverà, con scarsi risultati, a riportate l'uomo alla calma.

Nunzio, sconvolto per le imminente nozze di Rossella, cercherà un po' di svago in una relazione leggera con Diana.

Giulia (Marina Tagliaferri) riuscirà a trovare online qualcuno interessato ad affittare una delle stanze della Terrazza, tuttavia Renato (Marzio Honorato) si mostrerà particolarmente dubbioso e pedante.

Mercoledì 27 settembre: Raffaele sceglie la sua sostituta

Dopo aver ritrovato il piccolo Tommy, Roberto estrometterà, per sempre, Lara dalla sua vita. L'imprenditore però, deciso a crescere il piccolo Tommy, dovrà interagire con Ida e questo non farà piacere a Marina, che si mostrerà molto diffidente nei confronti della vera mamma del bambino.

Raffaele (Patrizio Rispo) sembrerà avere individuato in Rosa (Daniela Ioia), la sua degna sostituta per la portineria di Palazzo Palladini, tuttavia Otello, in veste di amministratore, mostrerà più di una perplessità in merito a questa scelta.

Guido (Germano Bellavia) non riuscirà ad accettare il fatto che Bice (Lara Sansone) frequenti così assiduamente Mariella (Antonella Prisco).

Giovedì 28 settembre: Marina non si fida di Ida

Marina osserverà l'atteggiamento di Ida con crescente diffidenza, nel frattempo Roberto farà una proposta alla mamma del bambino, che le lascerà poche possibilità di scelta.

Nonostante le rimostranze di Otello, Raffaele escogiterà un piano per fare assumere Rosa come sua sostituta.

Mariella proverà a fare da paciera tra Bice e Massaro, ma in realtà Sergio sarà intenzionato a restare single.

Venerdì 29 settembre: una proposta inaspettata

Mentre Raffaele si appresterà a partire per Barcellona. Rosa si mostrerà entusiasta di assumere il ruolo di portiera di Palazzo Palladini. la donna però non potrà godersi il momento a causa della sua preoccupazione per Damiano (Luigi Miele). Lo stato di agitazione della donna la porterà a fare una richiesta insolita a Viola (Ilenia Lazzarin).

Infine Roberto porterà ancora avanti la sua opera di convincimento nei confronti di Ida.