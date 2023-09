Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 dal 2 al 6 ottobre 2023, rivelano che Viola riuscirà finalmente a scoprire tutta la verità sul conto di Damiano e su quello che sta succedendo con Eduardo.

Intanto Ida proverà in tutti i modi di darsi alla fuga da Napoli e di portare via con se anche il piccolo Tommaso allarmando nuovamente sia Marina che Roberto.

Viola scopre che Damiano è in pericolo: anticipazioni Upas al 6 ottobre 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole al 6 ottobre rivelano che Rosa si mostrerà in grande ansia per le sorti di Damiano e per tale motivo deciderà di parlarne anche con Viola, alla quale deciderà di confessare tutta la verità su quanto sta accadendo al poliziotto.

In questo modo, quindi, Viola scoprirà la verità sull'indagine che Damiano sta portando avanti in gran segreto ai danni di Eduardo e si renderà conto dell'enorme rischio che l'uomo sta correndo.

Per tale motivo, quindi, Viola deciderà di intervenire in prima persona e lo farà recandosi direttamente da Damiano, al quale chiederà di rinunciare a questo incarico e di evitare di ritrovarsi seriamente in pericolo di vita, data la crudeltà degli uomini con cui sta avendo a che fare.

Ida tenta ancora la fuga con Tommy: anticipazioni Upas dal 2 al 6 ottobre

Damiano, però, non ne vorrà sapere di rinunciare al suo incarico: ha preso un impegno e intende portarlo a termine, costi quel che costi.

E, durante questo confronto tra i due, si verrà a creare anche un'alchimia speciale che ben presto li porterà a vivere un momento di passione insieme.

Spazio anche alle vicende di Ida, la quale non riuscirà ancora fidarsi di Roberto e messa alle strette dall'uomo, deciderà di compiere la sua ennesima "follia".

La donna tenterà la fuga assieme al piccolo Tommaso, portandolo nuovamente via con se e scatenando così la preoccupazione di Roberto.

Guido in crisi per colpa di Bice: anticipazioni Upas fino al 6 ottobre

Tuttavia, anche questa volta, Ferri e Marina riusciranno ad evitare il peggio e rintracceranno Ida prima che possa essere troppo tardi.

Spazio anche alle vicende di Guido: l'uomo si mostrerà sofferente di fronte agli atteggiamenti scontrosi e irrispettosi di Bice nei confronti di suo figlio.

Modi di fare che Guido proprio non riuscirà a sopportare, i quali finiranno per risvegliare in lui delle ferite del passato che Mariella farà fatica a capire.

Occhi puntati anche su Michele che, nel corso dei prossimi episodi della soap in programma fino al 6 ottobre, si renderà conto di essere ancora "cotto" di sua moglie Silvia e proverà a trovare il coraggio necessario per confessarle i suoi sentimenti. Tra i due si riaccenderà la fiamma della passione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.