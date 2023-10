La 23esima edizione di Amici ha già regalato al pubblico il primo provvedimento disciplinare dell'anno: nel corso del daytime che è andato in onda il 13 ottobre, la produzione ha rimproverato i 20 allievi per la scarsa igiene in casetta. Nel sentire qualcuno dei ragazzi ridacchiare di fronte alle immagini delle camere in disordine, un'autrice li ha ripresi dicendo che la situazione sarebbe tutt'altro che divertente. Ezio è stato votato dalla maggioranza degli alunni e per questo è stato estromesso dalla gara della quarta puntata.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nella scuola di Amici è già arrivato il primo provvedimento disciplinare per il disordine e lo sporco in casetta: come accade ormai quasi tutti gli anni, i ragazzi infrangono il regolamento non pulendo il posto dove vivono per tutta la durata della loro esperienza nel talent-show.

Il 13 ottobre scorso, dunque, su Canale 5 è stato trasmesso il rimprovero che un membro della produzione ha fatto all'intera classe per le prime tre settimane di convivenza sotto lo stesso tetto.

In un video che è stato mandato in onda anche in casetta, sono stati mostrati: i vestiti lasciati in giro, gli oggetti personali abbandonati in diverse aree della struttura, i piatti non lavati, la cucina sottosopra e molto altro.

Di fronte a queste immagini, però, alcuni titolari si sono lasciati andare ad una risata che ha fatto arrabbiare ancora di più gli addetti ai lavori.

La punizione per i ragazzi di Amici

L'autrice che era in collegamento audio con la casetta di Amici, ad un certo punto ha bloccato il filmato che stava andando in onda e ha tuonato: "Qui non c'è proprio nulla da ridere".

Nel sentire queste parole, gli allievi che stavano ridacchiando sono subito tornati seri e hanno continuato a guardare le immagini dello sporco che hanno creato e poi non pulito nelle prime tre settimane all'interno della scuola.

Il primo provvedimento disciplinare che la produzione ha pensato per i ragazzi, però, non è stato grave come i fan temevano: i 20 titolari hanno dovuto fare i nomi dei tre del gruppo che aiutano meno nelle pulizie.

Il cantante Ezio è risultato il più votato (16 persone su 19 hanno inserito il giovane nella lista di chi non collabora nelle faccende, anzi fa solo disordine) e quindi la punizione è andata a lui: domenica 15 ottobre non potrà esibirsi nella gara giudicata da Emma Marrone.

Amore al capolinea ad Amici

Alcuni allievi, però ci hanno tenuto a precisare che lo sporco in casetta non sarebbe colpa di tutti; Nicholas, in particolare, si è tirato fuori da questa situazione dicendo che lui e pochi altri spesso puliscono anche per chi non lo fa.

Lil Jolie, invece, è apparsa parecchio risentita dai voti che ha ricevuto da qualche compagno di classe e, in preda all'ira, ha detto che non cucinerà più per tutti come ha sempre fatto da quando è entrata nella scuola di Amici.

Il daytime di venerdì scorso, però, ha aggiornato il pubblico anche su un altro argomento che ha creato parecchio chiacchiericcio negli ultimi giorni: l'"amicizia speciale" tra Holy Francisco e Sarah.

A pochissimo tempo di distanza dai baci che si sono scambiati davanti alle telecamere, i due si sono già allontanati e a volerlo è stato il ragazzo.

In un faccia a faccia che ha avuto con la collega, infatti, il titolare del team Pettinelli ha detto di non volere legami sentimentali stabili e che il suo unico obiettivo è quello di studiare e crescere a livello professionale.

"Noi non stiamo insieme, anzi la cosa migliore sarebbe restare solo buoni amici", ha dichiarato l'alunno stroncando sul nascere la storia con la 17enne del cast.