Nel corso della registrazione di Amici del 12 ottobre, c'è stato il primo provvedimento disciplinare della stagione: i ragazzi sono stati chiamati a fare il nome del più disordinato ed Ezio ha ricevuto molti voti e non si è potuto esibire nella gara di canto. Anche Nicholas tra i protagonisti della quarta puntata con due compiti assegnati dalla maestra Celentano: per quest'ultima, il ballerino è l'anti-danza e non merita più di 4 come voto.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Lo speciale di Amici che andrà in onda il 15 ottobre, proporrà al pubblico tanti spunti di discussione.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete al termine della registrazione, fanno sapere che Chiara ha vinto la sfida ed è tornata al suo banco ma neppure gli altri titolari hanno rischiato l'eliminazione.

La classe 2023/2024, dunque, è ancora la stessa che è stata formata a metà settembre dai professori.

Un talento che non convince affatto la maestra Celentano, è Nicholas: nel pomeriggio il danzatore ha eseguito entrambi i compiti che gli sono stati assegnati in settimana ma in nessuno ha ottenuto la sufficienza.

La coreografia ispirata al surf è valsa al giovane un 4, mentre quella neoclassica un 1 e il drastico commento della professoressa: "Sei l'anti-danza".

Todaro, che ha sempre difeso il ballerino, oggi si è detto dispiaciuto perché le esibizioni non sono state all'altezza e alle prove era andato molto meglio.

I migliori nelle gare di Amici

Sempre nel corso della registrazione che si è svolta il 12 ottobre, cantanti e ballerini sono stati puniti per la scarsa pulizia della casetta.

Se in passato è stata la produzione a decidere a chi dare il provvedimento, stavolta è toccato ai ragazzi stessi fare il nome di colui che contribuisce meno nel tenere pulita la struttura che li ospita.

Il più disordinato e anche il meno collaborativo secondo il gruppo è Ezio (il giovane ha ricevuto 16 voti sui 19 totali), che oggi non ha potuto partecipare alla gara di canto giudicata da Emma Marrone.

A proposito dell'ospite del giorno, l'esibizione che le è piaciuta di più è stata quella di Lil Jolie su un brano di Miley Cyrus (prima davanti a Matthew e Holden): ultimo posto per Holy Francisco con la sua versione di "Oroscopo".

I premi in palio per i ragazzi di Amici

Nella gara di ballo giudicata da Sergio Bernal, invece, a primeggiare è stato Simone: il titolare del team capitanato da Emanuel Lo si è classificato davanti a Marisol e a Kumo, rispettivamente seconda e terzo.

Il danzatore hip-hop, inoltre, ha vinto la gara d'improvvisazione e si esibirà al Milano World of Dance 2023.

Tra i momenti divertenti della quarta puntata di Amici, spicca un filmato sulla maestra Celentano e su come guarda in modo diverso i suoi allievi e quelli delle altre squadre.

Petit, invece, è stato bonariamente preso in giro per le sue fallimentari tecniche di seduzione: Maria De FIlippi ha notato che il cantante avrebbe un occhio di riguardo per la compagna di classe Marisol.

Durante le pause pubblicitarie, infine, ci sono stati baci e affettuosità sia tra Matthew e Mew che tra Holy Francisco e Sarah.