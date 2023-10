La registrazione di Amici che è si è svolta ieri, giovedì 5 ottobre, è durata molto più del solito: di fronte alle oltre quattro ore d'attesa per le anticipazioni, i fan si sono chiesti cosa stesse accadendo in studio e la risposta è arrivata in tarda serata. A causa di un problema con il collegamento con i giudici della gara inediti, le riprese del talent-show sono state sospese per un po' e questo ha portato a un ritardo nella diffusione degli spoiler in rete.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Per la prima volta da quando è iniziata la nuova edizione, la conduttrice di Amici ha dovuto affrontare problemi tecnici e ritardi.

Lo scorso 5 ottobre, infatti, le anticipazioni sulle riprese del giorno sono trapelate molto più tardi rispetto al solito e questo ha allarmato i fan.

Se ogni settimana le registrazioni del talent-show iniziano attorno alle ore 15 e terminano al massimo alle 18, ieri tutti gli orari sono stati sballati da un inconveniente che nessuno degli addetti ai lavori avrebbe potuto prevedere.

Se gli spoiler dello speciale che andrà in onda l'8/10 sono stati diffusi in rete solo a partire dalle ore 19 (quindi con almeno un'ora di ritardo rispetto a quando erano attesi), è perché Maria De Filippi ha fermato le riprese per permettere ai tecnici di ripristinare il collegamento con Takagi e Ketra, giudici di una delle gare della giornata.

Prove in stand-by ad Amici

Il collegamento difettoso con i giurati della gara inediti della terza puntata di Amici, ha causato un notevole ritardo nella chiusura delle riprese ma anche un cambiamento nella scaletta.

Le anticipazioni che circolano in rete, fanno sapere che Simone non ha potuto eseguire la coreografia che la maestra Celentano gli ha assegnato in settimana perché non c'era più tempo.

Maria, dunque, ha deciso di mettere in stand-by il compito del ballerino, rimandandolo o al prossimo speciale o ad uno dei daytime che andranno in onda da lunedì 9 ottobre.

Alla fine Takagi e Ketra sono riusciti ad ascoltare i brani di Spacehippiez, Ezio e Petit e hanno premiato quello di quest'ultimo: sarà l'allievo di Rudy Zerbi ha vinto la produzione del suo pezzo, come è successo a Lil Jolie una settimana fa.

Nessun addio alla scuola di Amici

Nessun titolare della classe 2023/2024 è stato eliminato nella terza puntata, anzi anche Sarah si è riconfermata nel cast vincendo la sfida contro la talentuosa Alice.

Come è stato mostrato in un recente daytime, i professori stanno continuando a fare casting e non è da escludere che presto vengano proposte sostituzioni o confronti ad eliminazione diretta per cercare di smuovere le dinamiche anche in casetta.

A oggi, però, gli allievi sono gli stessi che hanno ottenuto un banco nella prima puntata e gli insegnanti sembrano abbastanza soddisfatti del loro rendimento.

Anche Nicholas ha fatto notevoli passi avanti classificandosi al terzo posto nella gara di ballo giudicata da Virna Tuppi (prima ballerina della Scala di Milano).

La scelta della giurata di dare un voto più alto all'alunno di Todaro piuttosto che al "suo" Dustin, ha fatto storcere il naso alla maestra Celentano.

L'unica ospite dello speciale in onda l'8 ottobre, è Annalisa: l'artista ha anche ascoltato e valutato le esibizioni dei cantanti della scuola, preferendo quella di Lil Jolie e meno quella di Ezio, ultimo in classifica.