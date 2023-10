Le anticipazioni della terza puntata della serie tv Anima gemella prevista mercoledì 25 ottobre in prime time su Canale 5, rivelano che Carlo continuerà ad indagare per cercare di arrivare a scoprire la verità sulla morte di sua moglie Adele. Al centro dell'attenzione della fiction ci sarà la giovane Nina, la quale si ritroverà a fare una scoperta importante - ancora ignota - per cercare di arrivare alla risoluzione definitiva di questo intricato giallo.

Carlo indaga su Adele e aiuta Nina: anticipazioni Anima gemella del 25 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata di Anima gemella prevista mercoledì 25 ottobre in prime time, rivelano che Carlo continuerà a indagare per cercare di arrivare alla verità sulla morte di sua moglie Adele e si dirà convinto e certo al 100% che la donna sia stata uccisa.

Al tempo stesso, Carlo si dirà convinto del fatto che anche la giovane Nina sia in serio pericolo e che qualcuno la stia minacciando.

Secondo il medico, tale minaccia arriverebbe dalla stessa persona che ha ucciso anche sua moglie e che adesso sta mettendo in pericolo Nina.

Per questo motivo, quindi, Carlo deciderà di non lasciare sola la giovane sensitiva e di darle tutto il supporto necessario per cercare di non farla trovare in situazioni pericolose per la sua incolumità.

Nina fa una scoperta su Adele: anticipazioni Anima gemella del 25 ottobre

Le anticipazioni della terza puntata di Anima gemella del 25 ottobre, però, rivelano che tale situazione finirà per mettere in crisi Margherita la quale non vedrà di buon occhio il feeling che sta nascendo tra Carlo e Nina.

La donna, infatti, si dirà convinta del fatto che la sensitiva sia solo una truffatrice che sta prendendo in giro Carlo e per tale motivo gli chiederà di stare alla larga da lei.

Ma Carlo andrà avanti per la sua strada e, nel corso di questa nuova puntata, Nina lo informerà di aver fatto una scoperta importante - ma ancora ignota - sulla morte di sua moglie.

Mentre visiterà la casa del medico sul lago, avvertirà la presenza di Adele e arriverà a delle conclusioni fondamentali per la risoluzione di questo mistero.

Esordio positivo per la prima stagione di Anima gemella con Daniele Liotti su Canale 5

La fiction Anima gemella è stata accolta da una media di circa due milioni e mezzo di spettatori, toccando così la soglia del 15% di share su Canale 5.

Un dato in linea con quello registrato nelle settimane precedenti da Maria Corleone la serie tv poliziesca con Rosa Diletta Rossi che aveva registrato una media complessiva del 15%.