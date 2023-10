Una settimana densa di colpi di scena è pronta a stupire i telespettatori di Beautiful e le anticipazioni annunciano il tanto atteso incontro tra Finn e Li.

Nella settimana dal 9 al 14 ottobre, Li dirà a Bill e Liam che Finn è vivo e correranno a salvarlo. Sheila verrà immobilizzata e a sorvegliarla resterà la madre adottiva di Finn, ma Mike non esiterà a liberare la sua complice che potrà fuggire ancora una volta.

Anticipazioni Beautiful: Liam riconosce Li

Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 9 al 14 ottobre raccontano che Liam andrà a trovare Bill e sarà sorpreso nel vedere che la sconosciuta che suo padre sta aiutando è Li.

"Oh Dio mio, cosa ti è successo?", chiederà Liam alla donna, spiegando a Bill che è la madre di Finn. A quel punto la donna inizierà a pronunciare il nome di Sheila e di suo figlio, e quando Bill e Liam accenneranno alla tragedia lei scuoterà la testa. Li svelerà loro un segreto: "Finn è vivo ed è con Sheila". Nel frattempo Sheila continuerà a tenere in ostaggio Finn continuando a ripetergli di amarlo, mentre lui le urlerà che non la perdonerà mai per tutto il male che ha fatto a lui e alla sua famiglia.

Anticipazioni settimana 9-14 ottobre: Li chiede di vedere suo figlio

Le puntate di Beautiful che andranno in onda dal 9 al 14 ottobre vedono sotto i riflettori Li, che riuscirà a convincere BIll e Liam che Finn è vivo.

La donna spiegherà di avergli salvato la vita firmando il certificato di morte e portandolo in un luogo sicuro. "Ecco perché nessuna lapide, nessuna cerimonia", dirà Liam, che finalmente crederà alle parole di Li. La donna andrà nel panico pensando che il figlio sia con Sheila e chiederà a Bill di portarla da lui. Liam, nel frattempo, avviserà subito la polizia.

Mentre Sheila impedirà a Finn di uscire dalla stanza, la porta si aprirà all'improvviso.

Finn e Li si riabbracciano sotto gli occhi increduli di Sheila

Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 9 al 14 ottobre rivelano che Sheila sarà sorpresa di vedere Li entrare nella stanza. Bill si farà da parte e assisterà all'abbraccio tra Finn e la madre, mentre Sheila andrà in iperventilazione.

L'emozione per Finn e Li sarà incontenibile, e Sheila impazzirà all'idea che la donna si sia salvata. La signora Carter proverà a scappare, ma Bill la fermerà e la immobilizzerà al letto: "Tornerai dietro le sbarre". La voglia di vedere Steffy sarà incontenibile per Finn e per questo Li chiederà a Bill di portare suo figlio dalla moglie. La donna si offrirà di restare con Sheila fino all'arrivo della polizia, ma le cose non andranno secondo i suoi progetti. Quando Bill andrà via con Finn, arriverà Mike che non esiterà a tramortire Li e a liberare nuovamente Sheila, che riuscirà a fuggire. Per la signora Carter inizierà una nuova latitanza e Baker resterà ancora una volta con un pugno di mosche in mano.