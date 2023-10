Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della soap tv americana Beautiful, trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. Le trame degli episodi in onda lunedì 16 a sabato 21 ottobre dicono che Ridge e Taylor saranno felici nell'apprendere che Finnegan è vivo. Il giovane correrà alla ricerca della moglie e quando la troverà a Montecarlo, entrambi saranno molto contenti.

Intanto Deacon accoglierà a casa sua Sheila, ma il detective Baker gli farà visita intimandogli di dargli informazioni sulla signora Carter.

Finnegan si trova nel jet privato di Bill per raggiungere Montecarlo

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 16 al 21 ottobre, Finnegan dopo essere stato liberato dalla prigionia di Sheila, si troverà nell'aereo di privato di Bill per raggiungere al più presto Montecarlo. Intanto Steffy girerà per la città in preda alla disperazione, non sapendo che in realtà il marito è vivo. Ridge e Taylor si troveranno in hotel in attesa che la loro figlia rientri, quando all'improvviso apprenderanno che il loro genero non è deceduto. L'incontro fra i tre sarà molto commovente. Inoltre Finnegan potrà finalmente rivedere i propri figli e Kelly sarà ricolma di gioia.

Il detective Baker intima a Deacon di fargli sapere se ha notizie di Sheila

Secondo le anticipazioni televisive fino al 21 ottobre, non si riuscirà a rintracciare in nessun modo Steffy. Finnegan allora deciderà di cercarla personalmente anche se questo dovesse dire girare tutto il Principato.

Intanto Sheila sarà ufficialmente una latitante e si recherà a casa di Deacon, dove racconterà tutto quello che è successo e come suo figlio Finnegan è in realtà ancora vivo: la donna spererà che l'amico possa nasconderla.

All'improvviso però busserà alla porta il detective Baker.

Nel frattempo Ridge, Taylor, Finn e la terapista di Steffy proveranno a trovare la giovane Forrester. A tal fine sceglieranno di dividersi. Finnegan vorrà trovare la moglie e il suo intuito gli dirà di andare verso una chiesa. Proprio qui troverà Steffy: si tratterà del loro primo incontro dopo molto tempo.

La donna correrà incontro al marito, confidando che non si tratti di un sogno.

Sharpe sarà preoccupato in quanto Baker andrà a fargli visita dopo aver nascosto Sheila, comunque lo accoglierà. Il detective gli farà subito presente di contattarlo qualora avesse notizie della signora Carter.

Hope e Brooke attendono notizie da Ridge

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy e Finnegan avranno finalmente riunita tutta la loro famiglia e non cesseranno di scambiarsi effusioni. Il giovane spiegherà alla moglie di essere stato in coma e che al suo risveglio è stato prigioniero di sua madre Sheila.

La giovane Forrester sarà impaurita al pensiero di dover avere ancora a che fare con la suocera. Infine Hope e Brooke si troveranno a Los Angeles e attenderanno notizie da parte di Ridge.