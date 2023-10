Nuovi colpi di scena attendono il pubblico di Beautiful che presto vedrà tornare protagonista Eric Forrester con un grave problema di salute.

Il capofamiglia sarà deciso a dimostrare a tutti il suo valore nell'azienda, ma presto dovrà scontrarsi con il destino che in serbo per lui avrà una malattia. In un primo momento si penserà a un'artrite, ma la situazione sarà ben più grave del previsto. Eric inizierà a tossire sangue e quando Donna se ne accorgerà penserà che Eric stia per morire. Forrester, inoltre, nonostante le sue condizioni critiche non avrà intenzione di ascoltare il medico per andare avanti con la sua collezione.

Anticipazioni Beautiful: i tremori, le preoccupazioni e la tenacia di Eric

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che presto a catturare l'attenzione dei telespettatori sarà Eric Forrester. Lo storico personaggio attraverserà un momento molto duro e potrebbe essere l'ultimo della sua vita, visto che le sue condizioni di salute faranno temere il peggio. Tutto inizierà con dei lievi tremori che impediranno ad Eric di lavorare come vorrebbe e che intestardiranno ancora di più lo stilista ad andare avanti. Forrester, infatti, avrà un solo obiettivo: dimostrare a Ridge e alla sua famiglia di essere ancora il migliore nella creazione della collezione. I tremori di Eric, tuttavia, inizieranno via via a peggiorare e il medico non sarà affatto ottimista.

Anticipazioni prossime puntate: Donna allarmata quando sentirà il medico

Le prossime puntate di Beautiful vedranno al centro dei riflettori il peggioramento delle condizioni di salute di Eric Forrester che riceverà una diagnosi non molto incoraggiante dal medico. Il dottor Colby avvertirà il paziente di una malattia neurologica in corso e della forte possibilità di ischemia.

L'unica che sarà al corrente di questa situazione sarà Donna a cui Eric chiederà il più assoluto riserbo, anche con i figli. La donna rispetterà le volontà di Forrester, ma presto a preoccuparla arriverà un altro particolare: si accorgerà che Eric tossisce sangue e verrà anche a sapere che non è la prima volta. Donna chiamerà ancora una volta il dottor Colby che questa volta sembrerà allarmato, ma non si pronuncerà ancora.

"Sta morendo?" chiederà la donna, ma non otterrà risposta.

Eric potrebbe morire, ma non parlerà con nessun altro della famiglia Forrester

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nelle prossime puntate la salute di Eric precipiterà all'insaputa di Ridge e del resto della famiglia. Soltanto Donna sarà al corrente del fatto che Forrester potrebbe lasciare l'azienda e la vita e starà accanto al suo uomo come potrà. Eric sarà determinato a portare avanti il suo lavoro alla Forrester e non avrà intenzione di rallentare i ritmi, senza dare ascolto ai consigli del medico. Eric sottolineerà quanto tenga alla collezione a cui sta lavorando, perché saprà bene che è anche l'ultima. Per lo storico personaggio è davvero finita? Le puntate americane non sono per nulla rassicuranti.