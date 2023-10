Beautiful non smette mai di stupire i telespettatori e le anticipazioni annunciano nuovi colpi di scena che riguardano il diabolico piano di Sheila.

La donna riuscirà a mettere in scena la sua morte e troverà rifugio a casa di Deacon che con un po' di esitazione alla fine sarà costretto ad accettare la sua proposta. La tensione salirà quando Hope si recherà a casa di sua padre e vi troverà la donna, ma Sheila proverà a camuffare il suo volto e la ragazza non la riconoscerà. Hope rimprovererà solo suo padre per non averle presentato la sua nuova fidanzata, Michelina.

Anticipazioni Beautiful: Deacon in difficoltà con l'arrivo di Sheila

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Sheila sarà protagonista ancora per molto tempo. Per sfuggire alle ricerche della polizia, la donna riuscirà a mettere in scena la sua morte. Tutti penseranno che la perfida dark lady sia stata sbranata da un orso e le prove schiaccianti che saranno trovate convinceranno anche i Forrester. Sheila, però, sarà viva e vegeta e con occhiali e parrucca riuscirà a sedurre Deacon che trascorrerà la notte con lei. Il giorno dopo, Sharpe capirà che si tratta di Sheila e proverà a liberarsi di lei ma non sarà affatto facile. La donna proverà in tutti i modi a convincere Deacon a coprirle le spalle e alla fine ci riuscirà offrendogli una grossa somma di denaro in grado di cambiare per sempre la sua vita.

Hope faccia a faccia con la nuova fidanzata di suo padre

Le prossime puntate di Beautiful vedranno al centro delle scene Sheila che continuerà a sfuggire alla giustizia grazie alla sua astuzia. Deacon accetterà di aiutarla, ma lo farà a malincuore e consapevole di stare rischiando moltissimo, soprattutto il suo rapporto con Hope.

Sheila resterà in casa ascoltando le raccomandazioni di Deacon, ma un imprevisto rischierà di mandare i suoi piani a repentaglio. Hope, infatti, busserà inaspettatamente alla porta di suo padre ed entrerà chiamandolo. La figlia di Brooke vedrà subito una donna di spalle e le dirà che sta cercando suo padre, chiedendole il suo nome.

Sheila resterà pietrificata, ma non si perderà d'animo: indosserà subito la parrucca e gli occhiali e prenderà un tagliacarte.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila affronterà Hope con coraggio, certa che il suo piano crollerà in quel momento. Hope continuerà a fare domande alla misteriosa donna che si troverà di fronte, ma lei non risponderà. Al suo arrivo, Deacon tremerà insieme a Sheila, visto che Hope gli dirà: "Papà, non posso credere a quello che sto vedendo". Certi di essere stati smascherati, i due protagonisti si prepareranno all'ira di Hope, ma saranno sorpresi quando la ragazza rimprovererà suo padre solo per non averle presentato la sua nuova fidanzata. Deacon spiegherà a sua figlia che si tratta di un'avventura senza importanza, ma Hope insisterà e si presenterà a Sheila che si farà chiamare Michelina.