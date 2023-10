Sono tante e tutte spiazzanti le dichiarazioni che Fabrizio Corona ha reso su Belen Rodriguez a Domenica In: ospite di Mara Venier, l'ex re dei paparazzi ha commentato l'attuale malessere che starebbe tenendo l'argentina lontana dalla televisione. Ricordando perché è finita la storia d'amore con la showgirl, l'imprenditore ha azzardato sostenendo che se non fosse finito in carcere loro non si sarebbero mai lasciati e Stefano De Martino non avrebbe preso il suo posto.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Dopo aver difeso Belen dalle frecciatine di Cattelan in tv, Fabrizio Corona ha rilasciato spiazzanti dichiarazioni sulla storia d'amore che i due hanno vissuto molti anni fa, all'inizio della carriera della showgirl.

Quando Mara Venier gli ha chiesto perché lui e Rodriguez si sono lasciati, l'ex re dei paparazzi ha precisato: "Mi ha lasciato lei di fronte a 13 anni di carcere. Se io non fossi andato in galera, Stefano De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito".

Parole molto forti quelle che il siciliano ha usato a Domenica In per motivare la rottura voluta dall'argentina nel periodo che ha preceduto la sua lunga reclusione: secondo l'uomo, infatti, la presentatrice gli avrebbe detto addio esclusivamente per questa ragione, non per mancanza d'amore o perché perse la testa per un altro.

Il retroscena sull'incontro con Belen

Nel raccontare il preciso momento in cui Belen l'ha lasciato, Corona ha detto: "Non l'ho più vista di colpo, poi ci siamo rincontrati casualmente sullo stesso volo ma lei era già incinta".

"Mi ha guardato con la faccia triste e ha pianto per tutto il volo, all'aeroporto c'era Stefano ad aspettarla e io sono andato via con l'autista. Da lì, non l'ho più vista", ha fatto sapere l'imprenditore su Rai 1.

Con la solita sicurezza che lo contraddistingue, Fabrizio ha aggiunto: "Se non fossi andato in carcere, saremmo stati insieme".

De Martino, dunque, secondo l'ex re dei paparazzi sarebbe stato un "diversivo" per la bella Rodriguez, ovvero la persona che ha scelto per dimenticare il loro amore travolgente e i tanti anni di galera ai quali lui stava andando incontro quando lei si è imbattuta per caso nel napoletano negli studi di Amici.

Le parole sul malessere di Belen

Corona ha anche commentato i rumor che stanno circolando ultimamente su Belen, in primis quello secondo il quale non starebbe affatto bene e per questo direbbe "no" a tutte le interviste che le vengono proposte in tv.

Dopo che Mara Venier ha detto che l'argentina sarebbe dovuta essere ospite della puntata di oggi, 1 ottobre, Fabrizio ha aggiunto: "Lei è molto fragile, in questo momento non sta bene".

"Proprio perché le voglio bene, dico che ha bisogno di aiuto", l'ex re dei paparazzi ha preferito non scendere nei particolari del malessere che starebbe portando la showgirl a rimandare il suo ritorno davanti alle telecamere.