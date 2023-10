Dopo essersi assentata per settimane dai social network, lo scorso 13 ottobre Belen Rodriguez ha deciso di tornare a comunicare con i follower in maniera diretta. Visto che ha sentito la mancanza dei fan, in queste ore Rodriguez ha ripreso a condividere con loro alcuni momento della sua quotidianità. Elio Lorenzoni protagonista della maggior parte dei contenuti che la showgirl sta postando su Instagram, alcuni anche "intimi" come la foto di un paio di boxer sul letto.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Il ritorno di Belen sui social è avvenuto in grande stile: sabato 14 ottobre, infatti, la conduttrice ha voluto aggiornare fan e curiosi su come sta trascorrendo il weekend e soprattutto in compagnia di chi.

Dopo essersi mostrata in auto e al parrucchiere, la 39enne ha informato i follower del fatto che nell'ultimo periodo le sono mandati molto: Rodriguez, infatti, si è assentata dal web (ma anche dai luoghi dove avrebbero potuto vederla e fotografarla) per settimane.

Il motivo di questo allontanamento dal mondo virtuale e non solo, sarebbe un malessere con il quale la showgirl argentina starebbe combattendo da mesi, e più precisamente da quando si è separata da Stefano De Martino l'estate scorsa.

"Mi siete mancati tanto", ha scritto la showgirl sul suo profilo Instagram prima di partire per la montagna.

Serenità ritrovata per Belen

Nella tarda mattinata del 14 ottobre, Belen ha postato sul suo account social foto e video del posto dove si è recata per il fine settimana.

A fare compagnia alla showgirl è Elio Lorenzoni, protagonista di un breve filmato che lei ha pubblicato mentre lui usciva (oppure entrava, non è chiaro) in doccia, tant'è che addosso aveva solo un asciugamano legato alla vita.

Quando si è accorta che il fidanzato era dietro di lei, Rodriguez ha sorriso sorpresa ma non ha cancellato le immagini, anzi le ha condivise con le oltre 11 milioni di persone che la seguono su Instagram.

Oltre a questo, tra le story di oggi c'è anche uno scatto di un paio di boxer da uomo sul letto che dovrebbero appartenere al suo nuovo compagno.

I rumor sull'ultimo periodo di Belen

In queste settimane si è detto e scritto di tutto sul perché Belen si è assentata dai social e ha disertato le ospitate tv che aveva in programma.

Alcuni siti hanno parlato anche del fatto che la showgirl sarebbe stata vista in una clinica di Padova, la stessa dove avrebbe partorito la piccola Luna Marì un anno e mezzo fa.

Altre segnalazioni hanno fatto saper che Rodriguez si sarebbe trasferita a Brescia da Elio, lasciando temporaneamente Milano e i figli: i bambini, infatti, sarebbero rimasti con i nonni e con i rispettivi padri e avrebbero visto la madre ogni weekend.

Per quanto riguarda Stefano, negli ultimi giorni è finito al centro del Gossip per la sua presenza al party di lancio del nuovo disco di Emma Marrone, la sua ex fidanzata. I due hanno evitato di posare vicini, ma De Martino è stato visto e fotografato dagli altri invitati alla festa che si è tenuta a Milano tra il 13 e il 14 ottobre.