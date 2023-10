Nelle scorse ore la showgirl argentina Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sul proprio account Instagram in una serie di scatti che la ritraggono con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Diverse le reazioni dei suoi fan che hanno tempestato il post dell'argentina con commenti di ogni genere.

Belen Rodriguez torna a mostrarsi sui propri social con il compagno Lorenzoni

Belen Rodriguez è tornata nelle scorse ore a mostrarsi con una serie di scatti pubblicati sul proprio account Instagram. Le foto immortalano la showgirl in compagnia della sua nuova fiamma Elio Lorenzoni con il quale attualmente convive nell'abitazione di lui a Brescia.

La coppia e nello specifico Belen, è stata oggetto di gossip nelle ultime settimane, in quanto la showgirl argentina avrebbe lasciato momentaneamente l'affidamento dei figli ai nonni e ai padri degli stessi per ricaricare le batterie. La Rodriguez, intanto, sarebbe stata avvistata nell'ultima settimana nei dintorni della clinica Villa Maria, struttura privata situata a Padova che non ha smentito ne confermato la cosa.

A confermare inoltre il fatto che Belen starebbe attraversando un momento complicato un paio di settimane fa era stato Fabrizio Corona che ai microfoni della trasmissione di Mara Venier Domenica In aveva detto: "Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio veramente bene, un gran bene.

Oggi lei ha bisogno di aiuto ma non entriamo nelle sue cose perché non voglio fare gossip. Ma lei può recuperare, può riprendersi". Rodriguez era mancata anche all'appuntamento televisivo nella trasmissione di Alessandro Cattelan.

Sui social è incertezza

I fan di Belen, commentando i nuovi scatti della showgirl hanno per l'ennesima volta mostrato una spaccatura nei confronti della situazione della trentanovenne di Buenos Aires.

Si leggono infatti messaggi piuttosto critici come: "A me questa storia dello star male e non postare più nulla sembra semplicemente una trovata per tenere alta l’attenzione su di lei, potrei anche sbagliarmi ma ho proprio l’impressione che sia così, non ha l’aria di una persona sofferente" o come "Questa è la differenza fra te e Stefano, tu devi per forza ostentare i nuovi fidanzati senza tenere in conto che tuo figlio ormai grande si dà conto della pochezza di sua madre".

Altri invece, hanno espresso la loro vicinanza nei confronti di Belen: "Cara Belencita, per quanto spinosi possano essere i periodi di crisi sono essenziali per acquisire nuove consapevolezze e per maturare sempre di più. Ahimè, la vita comporta anche questo. Lo dicesti anche tu durante una diretta con Selly, non esisterebbe la luce se non esistesse anche il buio. Detto questo ora ti auguro tutta la luce di questo mondo".