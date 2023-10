Cambio programmazione Rai nel corso della giornata del 1° novembre 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove si assisterà alla riduzione di È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici per lasciare spazio alla Santa Messa del Papa.

Al pomeriggio, invece, non è previsto nessun cambiamento per la soap opera Il Paradiso delle signore 8: la messa in onda è regolarmente prevista su Rai 1.

1° novembre 2023, cambia il palinsesto di Rai 1 con la Santa Messa al mattino

Il cambio programmazione del 1° novembre prevede degli stravolgimenti nella fascia del mattino: subito dopo l'appuntamento con Uno Mattina, andrà in onda una versione ridotta di Storie Italiane.

Il talk show condotto da Eleonora Daniele sarà in onda nello slot orario che va dalle 9.50 alle 10.30 circa, dopodiché la linea passerà alla trasmissione A sua immagine condotta da Lorena Bianchetti, in onda eccezionalmente di mercoledì per la festa di Ognissanti.

Alle 10:55, invece, la linea passerà alla Santa Messa in diretta e poi a seguire alle 12:00 sarà la volta dell'Angelus da Piazza San Pietro presieduto da Papa Francesco.

Slitta È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici nel daytime del 1/11

Di conseguenza, con gli speciali religiosi previsti nel corso della giornata del 1° novembre, slitterà l'appuntamento con È sempre mezzogiorno.

Il cooking show condotto con buon successo da Antonella Clerici, eccezionalmente per questo mercoledì mattina non andrà in onda dalle 12 in poi, bensì slitterà alle 12:20 con una puntata ridotta.

Dal 2 novembre in poi, invece, l'appuntamento con il cooking show del mattino tornerà regolarmente in onda nello slot orario che va dalle 12 alle 13:30 circa.

Tornando alla programmazione del 1° novembre, non sono previsti ulteriori cambiamenti nella fascia del pomeriggio.

Il Paradiso delle signore 8 non si ferma nella giornata di Ognissanti

I fan de Il Paradiso delle Signore 8 possono stare tranquilli: la messa in onda della soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi non subirà modifiche o slittamenti.

Il nuovo episodio del mercoledì di Ognissanti andrà regolarmente in onda nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa, come sempre in prima visione assoluta.

In questa giornata di festa è prevista anche la messa in onda di una nuova puntata de La Vita in diretta, il talk show condotto con successo da Alberto Matano, che anche quest'anno si sta imponendo nella gara degli ascolti contro Pomeriggio 5.

In prima serata su Rai 1, invece, prevista la messa in onda del film Marylin ha gli occhi neri, in prima visione assoluta, con protagonisti Miriam Leone e Stefano Accorsi.