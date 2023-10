Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di novembre, dove si assisterà allo stop per la fiction Cuori 2 nel prime time domenicale.

Nel preserale, invece, proseguirà la messa in onda di Reazione a catena, il quiz condotto da Marco Liorni che quest'anno andrà avanti per tutta la stagione autunnale, prendendo il posto de L'Eredità.

Cuori 2 si ferma di domenica in prime time: cambio programmazione Rai novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo novembre prevede lo stop di Cuori 2 nella fascia serale della domenica.

La serie tv con Pilar Fogliati, Alessandro Tersigni e Daniele Pecci è composta complessivamente da sei appuntamenti e il gran finale di questa seconda stagione andrà in onda domenica 5 novembre alle ore 21:30.

Di conseguenza, calerà il sipario su Cuori 2 ma non si esclude che la Rai possa continuare a dar fiducia al prodotto e quindi mettere in cantiere anche una possibile terza stagione, da mandare in onda nel corso della prossima stagione televisiva, sempre nella fascia serale.

Reazione a catena non si ferma in daytime nella programmazione Rai di novembre

E poi ancora, la programmazione del mese di novembre prevede il proseguimento di Reazione a catena nella fascia del preserale della rete ammiraglia.

Il quiz condotto da Marco Liorni non subirà stop in daytime, dato che quest'anno la messa in onda proseguirà ben oltre la stagione estiva.

La Rai ha scelto di dare maggiore spazio a Reazione a catena nella programmazione autunnale e quindi di far proseguire il quiz fino al prossimo 31 dicembre.

Una buona notizia per tutti gli appassionati del quiz di Liorni, meno per coloro che attendono con trepidazione il ritorno in video de L'Eredità, il quiz condotto quest'anno da Pino Insegno, la cui messa in onda riprenderà a partire dal 1° gennaio 2024.

Ballando con le stelle confermato al sabato nella programmazione Rai di novembre

La programmazione Rai del mese di novembre prevede anche il proseguimento di Ballando con le stelle nella fascia del sabato sera della rete.

Il varietà condotto da Milly Carlucci quest'anno terrà compagnia al pubblico a partire dal 21 ottobre in poi e andrà avanti regolarmente fino a metà dicembre, quando verrà decretato il trionfatore assoluto di questa edizione che potrà alzare al cielo la fatidica coppa dello show.

Tra le fiction in arrivo nel corso del mese di novembre, invece, spicca Un Professore 2 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Il nuovo capitolo si preannuncia già attesissimo dai tantissimi fan e giovani spettatori che hanno seguito con passione le puntate della prima stagione e rivisto la serie anche in streaming su Rai Play, dove è risultata una delle più seguite del periodo estivo.