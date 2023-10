Fabrizio Corona torna a Domenica In e si lascia intervistare in diretta da Mara Venier, scatenando un vespaio di polemiche sui social.

Questo pomeriggio la presenza di Corona nel talk show festivo di Rai 1 ha scatenato un polverone mediatico e in tanti hanno puntato il dito contro la televisione di Stato, sostenendo che dovrebbe vergognarsi per aver scelto di dare spazio all'ex re dei paparazzi in uno dei programmi di punta del palinsesto.

Mara Venier ospita Fabrizio Corona a Domenica In ed è polemica

Dopo l'intervista a Belve condotto da Francesca Fagnani nel prime time di Rai 2, Fabrizio Corona è stato ospite anche da Mara Venier per un'intervista concessa a Domenica In.

La conduttrice ha aperto le porte del suo talk show all'ex re dei paparazzi tornato in libertà da pochi giorni.

Una lunga intervista fiume, durante la quale Corona si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, usando parole e affermazioni non proprio lusinghiere e lasciandosi andare, spesso e volentieri, a parolacce, costringendo la padrona di casa a intervenire per bacchettarlo e rimetterlo in riga.

'Che squallore', scoppia il caos su Fabrizio Corona a Domenica In

Sta di fatto che l'intervista di Fabrizio Corona a Domenica In ha scatenato il caos sui social e in tanti hanno puntato il dito contro la scelta di Mara Venier di averlo ospite nel suo salotto domenicale.

"La Rai blocca il programma di Roberto Saviano contro le mafie e preferisce spalancare le porte a Fabrizio Corona.

Che squallore e che brutta piega sta prendendo questa Domenica In", ha scritto un utente sui social.

"Quindi quale sarebbe la differenza tra i programmi di Barbara d'Urso che andavano in onda su Canale 5 e questa edizione di Domenica In con Mara Venier? Davvero stanno toccando il fondo", ha commentato ancora qualcun altro sui social seguendo la trasmissione su Rai 1.

'Che degrado, la Rai deve vergognarsi': Fabrizio Corona accende le polemiche social

"La Rai deve vergognarsi per aver dato nuovamente spazio a Corona in un programma dedicato alle famiglie. In questo modo non fanno altro che raccattare un po' di pubblico alla ricerca del trash, rimasto orfano delle trasmissioni di Barbara d'Urso", ha sentenziato qualcun altro sui social network.

"Quindi hanno invitato Corona in uno dei programmi di punta della tv di Stato per sentirgli dire quando sia brutta e cattiva la magistratura italiana. Che amarezza e che degrado", ha sbottato ancora un altro spettatore del programma domenicale condotto da Mara Venier.