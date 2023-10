Giovedì 19 ottobre 2023 è tornata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Durante le nomination palesi, Alex Schwazer ha sganciato una bomba riguardo Beatrice Luzzi, accusando l’attrice di essere interessata a una persona sposata, che potrebbe essere proprio lui.

Alex sgancia una bomba su Beatrice

Durante le nomination del GF, Alex ha esordito accusando prima l'attrice di aver creato una storia con Giuseppe per creare ulteriori litigi e dinamiche, per poi sganciare la bomba e dire: "Ma tu mia hai detto che qui dentro ti piace un uomo che è sposato, ma che non vuoi metterlo in difficoltà.

Sono io, assolutamente e me l’hai detto tu, mentre eravamo a letto". Lo sportivo ha poi ammesso che la rivelazione di Beatrice è stata fatta tre settimane fa, nella camera da letto, dove ha ammesso che Schwazer è una persona molto affascinante, ma che purtroppo è sposato, ma che ci farebbe lo stesso un pensierino. Infine Alex ha concluso dicendo che se la persona in questione non è lui, è comunque un altro uomo sposato che ha attirato il suo interesse. Immediatamente l’attrice ha negato, dicendo che quanto detto dallo sportivo non è assolutamente la verità e ha inoltre invitato gli autori del Grande Fratello di dare una controllata alle registrazioni, per riportare alla luce la verità.

Dopo la puntata, Beatrice si è sfogata con Vittorio, dicendo che ovviamente è tutto falso e di cattivo gusto, che a lei non piace nessun uomo sposato.

Luzzi ha anche aggiunto che a lei non è mai piaciuto Alex, che non è il prototipo di uomo che a lei può interessare. Inoltre ha ammesso di essere delusa dal comportamento dello sportivo, con il quale fino a qualche giorno prima si era anche aperta e confidata, parlando persino dei loro figli. Beatrice ha poi concluso dicendo:" È un mitomane che vuole vincere, ecco perchè mi nomina con queste motivazioni feroci”.

Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per avere ulteriori informazioni in merito alla notizia lanciata da Alex.

Ascolti tv del Grande Fratello del 19 ottobre

La nuova puntata del GF di Alfonso Signorini ha visto l'eliminazione definitiva di Samira, la lettera di chiarimento di Heidi Baci, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello, tanti confronti e le nuove nomination.

L'appuntamento con il reality show ha interessato 2.530.000 di telespettatori, totalizzando uno share del 18.7%. A vincere la sfida degli ascolti è stata la fiction dal titolo Blanca 2 su Rai 1, che ha invece coinvolto 3.970.000 spettatori, con uno share pari a 22.9%. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 23 ottobre 2023, e al televoto sono finiti: Beatrice, Giselda, Grecia, Rosy, Valentina e Vittorio. Il concorrente più votato sarà immune e deciderà le sorti degli altri concorrenti.