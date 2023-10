Giovedì 26 ottobre 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Durante le nomination, Alex Schwazer ha minacciato di abbandonare la casa durante la prossima puntata, se non verrà mostrata la clip in cui Beatrice rivela di essere interessata a lui.

La minaccia di Alex di abbandonare la casa

Essendo stato il favorito dai suoi compagni e quindi immune, Alex Schwazer ha fatto la sua nomination in confessionale. Dopo aver dato il suo voto, il campione olimpico ha minacciato Alfonso di abbandonare la casa. “Ciao Alfonso, io sto bene ma vorrei dirvi una cosa molto importante.

Io il prossimo lunedì, durante la diretta, se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice che è interessata a me, io lascio la casa del Grande Fratello”.

Alex ha poi continuato dicendo che lui passa tanto tempo ad allenarsi e a fare gruppo con gli altri ragazzi del GF, e che non può sentirsi dire che si inventa le cose e che è bugiardo. Alfonso ha cercato di tranquillizzare il concorrente, dicendo: “Io capisco la tua onestà, ma conosco bene il mio gruppo di lavoro. So bene quanto siano serie come persone e mi dispiace dirti che il tuo video in questione non c’è, non esiste e ne sono assolutamente certo”. Signorini ha poi spiegato al campione olimpico che tutto ciò che viene fatto in casa, non viene ripreso totalmente dalle telecamere ci sono comunque registi che inquadrano e registrano, che se l'audio esiste c'è ma i video non ci sono ovunque.

Tuttavia, questo tentativo di rassicurazione da parte di Alfonso non è servito a molto, poiché Alex, appena fuori dal confessionale, ha continuato a dire che se lunedì non uscirà fuori il video o l’audio dove Beatrice dice certe cose, allora abbandonerà la casa del GF. Non resta dunque che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se verrà mostrato qualche filmato oppure se Schwazer andrà avanti verso la sua strada e sceglierà di abbandonare la casa del reality show.

Verdetto del televoto della puntata del 26 ottobre: Varrese in nomination

Intanto durante la diretta di giovedì 26 ottobre, Alfonso Signorini ha anche rivelato il verdetto del televoto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

Ad avere la meglio è stata l'attrice, mentre Massimiliano è finito direttamente in nomination eliminatoria, il cui risultato verrà svelato lunedì 30 ottobre. Ad affiancare Varrese al televoto sono finiti anche Beatrice Luzzi, Valentina, Grecia e Giuseppe Garibaldi.