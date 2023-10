Anita Oliveri è finita al centro di una polemica sui social per via di una frase pronunciata nei confronti di Beatrice Luzzi. Scendendo nel dettaglio, la concorrente del Grande Fratello si è trovata in zona beauty con Letizia Petris e Vittorio Menozzi quando ha visto arrivare l'attrice per sciacquarsi la bocca dopo un momento d'intimità con Giuseppe Garibaldi. In un secondo momento Olivieri ha raccontato l'episodio all'amica Samira Lui e anche qui non sono mancate frasi ironiche.

L'episodio 'incriminato'

Durante la decima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi potrebbe lasciare il gioco visto che si trova in una nomination eliminatoria.

Dunque, nella serata di mercoledì 11 ottobre l'attrice si è lasciata andare ad un momento d'intimità con Giuseppe Garibaldi.

Dal momento che i concorrenti della casa più spiata d'Italia dormono in un un'unica stanza, l'episodio non è passato inosservato. Dopo aver visto Luzzi andare in zona beauty per sciacquarsi la bocca, Anita Olivieri si è lasciata scappare delle frasi ironiche sulla coinquilina: "Non descrivo perché poi...Sappiamo tutti cosa sta succedendo di là giusto?". Il racconto è proseguito con Letizia Petris: "Andava tutto bene finché non si è girata. Io ci avevo pensato, chiaramente. Per dire, ci sta. L’alito pesante di notte ci sta".

anita e letizia che deridono Bea, mah (secondo loro aveva in bocca "qualcosa" di Garibaldi) #grandefratello pic.twitter.com/RnHHDiFYcW — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 11, 2023

L'indignazione di alcuni utenti del web

L'ironia di Anita Olivieri non è affatto piaciuta ai telespettatori del Reality Show.

Sul social X, ex Twitter, moltissimi utenti hanno criticato l'atteggiamento della concorrente romana: "Una iena". Un altro utente ha fatto presente che non è la prima volta che Anita pronuncia delle volgarità sull'affaire Luzzi-Garibaldi. Un altro telespettatore invece ha commentato: "Io non ho mai sentito Anita elogiare qualcuno, ma solamente sparlare alle spalle e deridere".

Un utente ha sbottato: "Secondo me Anita è gelosa sennò non si spiega. Ora basta con questa cattiveria". Tuttavia tra i vari commenti c'è anche chi ha visto malizia nel commento di Olivieri, ma crede che non abbia fatto nulla di male.

Varrese su Luzzi e Garibaldi: 'La vedova nera fa il bozzolo su Giuseppe'

Nel frattempo, anche Massimiliano Varrese parlando con Ciro Petrone era curioso di sapere cosa stessero facendo sotto le lenzuola Beatrice Luzzi e Garibaldi.

A un certo punto il 47enne ha pronunciato una frase pungente nei confronti della coinquilina: "Volevo andare andare a vedere la vedova nera che fa il bozzolo a Giuseppe". Come nel caso di Anita Olivieri, gli utenti del web non hanno gradito l'ironia di Varrese tanto che in molti hanno criticato Massimiliano sostenendo che ormai abbia preso di mira Luzzi.